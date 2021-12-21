Зимнее солнцестояние: что важно сделать в этот день

Астропсихолог рассказала, почему 21 декабря – особенный энергетический день в году

Момент зимнего солнцестояния – важное космическое событие, которые мы будем наблюдать 21 декабря 2021 года в 17:59 по Киеву. Этот день сулит большую удачу и положительные события в жизни каждого. Как сообщает "Телеграф", об этом рассказала астропсихолог Елена Осипенко.

День зимнего солнцестояния – астрономический Новый год

Осипова отмечает, что День зимнего солнцестояния в определенном смысле является астрономическим Новым годом. Так как раньше верили, что 21 декабря солнце умирает, а 22 декабря – рождается новое и начинает очередной цикл.

"В астрологии Солнце символизирует жизненные циклы человека, его личность и дух. Период солнцестояния – время обновления энергии, подведения итогов и формирования программы на будущий год", — рассказывает астропсихолог.

21 декабря – самый энергетически мощный день в 2021 году

По словам Осиповой, День зимнего солнцестояния – один из самых мистических и энергетических дней года. Считается, что в это время можно легко привлечь в свою жизнь положительные изменения, материальный достаток и благополучие. Накануне стоит провести генеральную уборку и подвести итоги года. Кроме того, можете символически избавиться от старого и ненужного с помощью простого ритуала: выписать на листок все произошедшие в 2021 году неудачи и сжечь его. Астропсихолог добавляет, что очень важно ощутить благодарность не только за приятные события прошедшего года, а и за трудности, которые помогают нам становиться мудрее и духовнее.

В День зимнего солнцестояния нужно трудиться, но не забывать о семье

21 декабря 2021 года, по словам Осиповой, Солнце переходит в 1-ый градус Козерога, тогда как Луна оказывается в противоположном знаке Рака. Как поясняет астролог, Козерог учит нас ставить серьезные цели и нести ответственность за свои решения и поступки, быть упорными, трудиться. Тогда как Луна в Раке настойчиво напоминает о семейных ценностях, традициях и устоях. Поэтому помните, что для достижения успеха вам понадобится приложить усилия, но при этом нельзя забывать про близких людей, вашу опору.

Как ранее писал "Телеграф", в День зимнего солнцестояния принято загадывать желания и продумывать планы на будущее. Можно украсить дом к Новому году, провести время в окружении друзей и близких. Тогда как не стоит 21 декабря злиться и забредать в незнакомые места и компании.