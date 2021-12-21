Зимнее солнцестояние: чем необычен этот день и как провести его правильно
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Астропсихолог рассказала, на что стоит обратить внимание в День зимнего солнцестояния
На 21 декабря приходится последняя в этом году зеркальная дата, а еще это День зимнего солнцестояния. Сутки, на которые выпадает самая длинная ночь в 2021 году, нужно провести с максимальной пользой и не сделать ошибок. Подробнее о том, что предвещает период солнцестояния и о чем важно помнить в этот день, "Телеграфу" рассказала астропсихолог Лариса Гресь.
Как поясняет Гресь, 21 декабря Солнце входит в знак Козерога. Это и есть День зимнего солнцестояния: начало зимы, самый короткий день и самая длинная ночь в году.
Зимнее солнцестояние: чем этот день отличается от других
Во многих культурах День зимнего солнцестояния празднуется как день рождения Солнца и начало Нового Года, рассказывает астропсихолог.
"Самый короткий день и самая длинная ночь в году воспринимались как апофеоз тьмы и смерти, некая важная точка, после которой возродившееся Светило начинало отвоевывать свою власть и пробуждать природу к жизни", — добавила Гресь.
Кроме того, вечер 21 декабря переполнен мощным мистическим смыслом. По словам астропсихолога, это магическое время, когда на Землю сходят сильные потоки энергии, которые активируют наше сознание, в результате чего возможно перерождение, обновление жизни, изменение негативных программ, а также исполнение желаний.
Что принесет День зимнего солнцестояния
В этом году переход Солнца в Козерог приходится при Луне в Раке. Поэтому, отмечает астропсихолог, есть смысл надеяться на такие события:
- улучшение семейной жизни,
- финансовое благополучие семьи,
- улучшение жилищных условий.
Более того, добавляет Гресь, зимнее солнцестояние происходит на ретро-Венере, поэтому тема партнерства — и личного, и делового — будет носить актуальный характер вплоть до Весеннего равноденствия.
Что нужно сделать в День зимнего солнцестояния
Знак Козерога заполнен 4 планетами, 3 из них – личные, поясняет Гресь. Поэтому есть смысл сделать следующее:
- поработать со своими страхами и мрачными мыслями,
- отказаться от иллюзий,
- настроиться на новые задачи, цели и проекты.
Астролог подчеркивает, что зимнее солнцестояние откроет перед нами массу возможностей, если мы проявим рационализм, методичность, спокойствие, настойчивость в достижении целей и будем ценить сложившиеся крепкие отношения.
Что нельзя делать в День зимнего солнцестояния
В такой необычный день постарайтесь провести время в кругу семьи и близких. Такая рекомендация обусловлена нахождением Луны в знаке Рака. Кроме того, раз солнцестояние предвещает обновление и активирует сознание, то не стоит погружаться в страхи, мрачные размышления, негатив и иллюзии.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в День зимнего солнцестояния древние народы отмечали в самую длинную ночь года один из шабашей — Йоль. Этот период считался символом возрождения. Рассвет после магической ночи принято было встречать всей семьей.
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