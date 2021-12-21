Укр

Google посвятил дудл Дню зимнего солнцестояния: чем так важен кратчайший день года

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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День зимнего солнцестояния в 2021 году пришелся на 21 декабря Новость обновлена 21 декабря 2021, 09:27
День зимнего солнцестояния в 2021 году пришелся на 21 декабря

21 декабря ночь будет самой длинной за всю зиму, а день самым коротким

На 21 декабря приходится важное космическое событие — День зимнего солнцестояния. По этому случаю поисковик Google выпустил интерактивный тематический дудл.

В День зимнего солнцестояния, который в Украине будут наблюдать в 17:59, компания украсила свой поиск забавным ежом, шагающим по заснеженному лесу.

Вместо традиционного логотипа Google пользователи сети видят веточки, шишку, ежа, желудь и листики, очертания которых напоминают те же буквы. Сам же еж, прищурившись, несет на собственной спинке шишки и веточки, и неспешно шагает встречать День зимнего солнцестояния.

К слову, если на дудл нажать, то поисковик отправит вас на страницу, где собрана вся необходимая информация и новости о Дне зимнего солнцестояния.

Стоит отметить, что 21 декабря зимнего ежа в День солнцестояния могут видеть жители северного полушария Земли, а вот на южном полушарии, где началось астрономическое лето, Google показывает летнего ежа с очками и тропическими растениями.

Зимнее солнцестояние: чем особенный этот день

Сезонное значение Дня зимнего солнцестояния очень простое – оно заключается в повороте от постепенного удлинения ночи и сокращении дня к обратному направлению. Кстати, ночь 21 декабря самая длинная за все холодное время года, а день самый короткий.

Однако, как отмечает астропсихолог Лариса Гресь, День зимнего солнцестояния во многих культурах считается праздником рождения Солнца и началом Нового года.

Считается, что 21 декабря наделено мистическим содержанием. По словам астропсихолога, на Землю сходят сильные потоки энергии, которые способны изменять жизнь людей и даже желать.

"Самый короткий день и самая длинная ночь в году воспринимались как апофеоз темноты и смерти, какая-то важная точка, после которой возродившееся Светило начинало отвоевывать свою власть и пробуждать природу к жизни", — отметила Гресь.

Ранее Телеграф сообщал, что важно сделать в День зимнего солнцестояния, который считают самым энергетическим днем в году.

Теги:
#Google #Дудл #День зимнего солнцестояния #Зимнее солнцестояние
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