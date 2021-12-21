Будет больно: трем знакам Зодиака карты Таро пророчат предательство и измену в 2022 году

Придется запастись терпением, чтобы выйти с достоинством из положения

Многие таят надежду, что следующий год будет лучше предыдущего, но не для всех это действительно будет так. В частности, трех знаков Зодиака может ждать предательство со стороны любимого человека в 2022 году.

Как говорит любовный гороскоп Таро на следующий год, составленный "Телеграфом", этими знаками станут Близнецы, Стрелец и Козерог.

Вот какие карты выпали для этих трех знаков

Близнецам выпала перевернутая Шестерка жезлов

Это карта неоправданных надежд, — возможно, Вы в чем-то были близки к успеху, но судьба отодвинет Вас на второе место в амурных делах. Партнер может Вас предать и изменить, или же возникнет любовный треугольник.

Стрельцу выпала Девятка мечей

На этой карте нарисована женщина, рыдающая в кровати, пока над ней нависают девять клинков, и уже сам рисунок отлично описывает суть карты.

Девятка мечей пророчит душевные муки, страдания из-за жестокости и унижения со стороны партнера, что в итоге может сильно ударить по самооценке и даже вызвать ненависть к себе.

Козерогу выпал перевернутый Дьявол

Эта карта значит, что в 2022 году у Вас могут возникнуть неравноправные, токсичные отношения, где одна сторона будет использовать вторую, не давая ничего взамен.

Потому трижды присмотритесь к человеку, прежде чем привязываться к нему, — зачем Вам лишние страдания?

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие три знака Зодиака могут вступить в брак в следующем году.