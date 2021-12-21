День святой Анны 2021: когда отмечают и что запрещено делать в праздник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 269
Этот праздник особенно почитают беременные женщины
Христиане 22 декабря каждый год отмечают День святой Анны — матери Девы Марии. Праздник установили в честь непорочного зачатия матери Иисуса Христа, поэтому его особенно уважают беременные женщины и желающие иметь ребенка.
С этим праздником связаны многие традиции и запреты. Более подробно о них читайте в материале "Телеграфа".
История Дня святой Анны
Святая Анна и ее муж Иоаким считаются кровными предками Иисуса Христа. Мужчина и женщина были праведными христианами, долго не могли зачать ребенка. Они постоянно просили об этом в молитвах и однажды к ним явился Ангел Господний. Он сказал, что их молитвы услышали, и они станут родителями.
Считается, что зачатие ребенка было непорочным, ведь святая Анна забеременела после поцелуев и объятий с мужем. У супругов родилась девочка Мария, которую в возрасте трех лет родители привели в Иерусалимский Храм, исполнив данный Господу обет.
Церковь чтит святую Анну и ее мужа как Богоотцов, ведь они родили Деву Марию — мать Иисуса Христа. А за то, что зачатие было непорочным, по легенде, на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного Спасения человеческого рода.
Традиции и запреты на День святой Анны
Больше всего традиций этого дня касаются беременных женщин. Именно им в этот праздник запрещалось делать какую-либо работу по дому и заниматься рукоделием.
Кроме того, беременных не пускали к открытому огню и запрещали готовить в печи.
Что касается женщин, которые стремились забеременеть, то они в День Анны шли в церковь и просили Господа подарить им ребенка. Также в этот день молятся об исцелении от недугов, о здоровье детей, о семье.
Молодые девушки собирались на вечерницы, гадали на суженого и делали украшения к Новому Году.
День зимней Анны также считают праздником пчеловодов. Принято в этот праздник проверять ульи и просить, чтоб пчелы были здоровы, а меда было много.
Народные приметы на праздник Анны
- Каким будет день до полудня, такая зима будет до конца декабря.
- Если в праздник идет дождь, значит, вся весна будет дождливой.
- Тихий и безветренный день – на урожай фруктов в следующем году.
- Если 22 декабря светлый день, то в канун Нового года будет морозно и солнечно.
- Если на Анны Зимней пасмурно и деревья покрыты инеем, последний день года будет пасмурным и теплым.
Ранее Телеграф сообщал, как украинцы будут отдыхать на Новый год и Рождество.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-