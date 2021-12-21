День святой Анны 2021: когда отмечают и что запрещено делать в праздник

Этот праздник особенно почитают беременные женщины

Христиане 22 декабря каждый год отмечают День святой Анны — матери Девы Марии. Праздник установили в честь непорочного зачатия матери Иисуса Христа, поэтому его особенно уважают беременные женщины и желающие иметь ребенка.

С этим праздником связаны многие традиции и запреты. Более подробно о них читайте в материале "Телеграфа".

История Дня святой Анны

Святая Анна и ее муж Иоаким считаются кровными предками Иисуса Христа. Мужчина и женщина были праведными христианами, долго не могли зачать ребенка. Они постоянно просили об этом в молитвах и однажды к ним явился Ангел Господний. Он сказал, что их молитвы услышали, и они станут родителями.

Считается, что зачатие ребенка было непорочным, ведь святая Анна забеременела после поцелуев и объятий с мужем. У супругов родилась девочка Мария, которую в возрасте трех лет родители привели в Иерусалимский Храм, исполнив данный Господу обет.

Церковь чтит святую Анну и ее мужа как Богоотцов, ведь они родили Деву Марию — мать Иисуса Христа. А за то, что зачатие было непорочным, по легенде, на Богородицу не перешел первородный грех, что стало первым проявлением Божественного Спасения человеческого рода.

Традиции и запреты на День святой Анны

Больше всего традиций этого дня касаются беременных женщин. Именно им в этот праздник запрещалось делать какую-либо работу по дому и заниматься рукоделием.

Кроме того, беременных не пускали к открытому огню и запрещали готовить в печи.

Что касается женщин, которые стремились забеременеть, то они в День Анны шли в церковь и просили Господа подарить им ребенка. Также в этот день молятся об исцелении от недугов, о здоровье детей, о семье.

Молодые девушки собирались на вечерницы, гадали на суженого и делали украшения к Новому Году.

День зимней Анны также считают праздником пчеловодов. Принято в этот праздник проверять ульи и просить, чтоб пчелы были здоровы, а меда было много.

Народные приметы на праздник Анны

Каким будет день до полудня, такая зима будет до конца декабря.

Если в праздник идет дождь, значит, вся весна будет дождливой.

Тихий и безветренный день – на урожай фруктов в следующем году.

Если 22 декабря светлый день, то в канун Нового года будет морозно и солнечно.

Если на Анны Зимней пасмурно и деревья покрыты инеем, последний день года будет пасмурным и теплым.

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