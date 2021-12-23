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Как гадать на Рождество на суженого: 5 лучших способов узнать, что вас ждет в любви

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как правильно гадать на суженого на Рождество
Как правильно гадать на суженого на Рождество

Рождественские гадания могут многое рассказать о будущем

Рождество на территории Украины всегда считалось одним из самых радостных и ожидаемых праздников. Украинцы будут отмечать праздник 25 декабря и 7 января. Длинные зимние вечера позволяли собираться в кругу близких, это время считалось особенным и магическим, что способствовало появлению рождественских гаданий.

Об этом пишет AstroScope.

На Рождество наши предки гадали на будущее, на исполнение желаний, на суженого и на то, что их ждет в любви. Рождественские гадания наполнены особой атмосферой.

Гадание на будущее со свечами

Нужно взять миску с водой, также каждая девушка берет половинку скорлупы грецкого ореха и свечу. Свечи нужно вставить в скорлупу, зажечь и опустить в миску. Чья свеча сгорит первой, та девушка первой выйдет замуж и так по порядку. Если свеча тонула вместе со скорлупой, то девушке не суждено выйти замуж.

Гадание на суженого

В Рождественскую ночь девушки выходят на улицу и спрашивают имена первых встречных мужчин. То имя, которое назовут – имя суженого.

Гадание на кольце

Девушки берут кольца и катают их в направлении входной двери. У кого кольцо покатится прямо ко входу, та девушка в ближайшее время выйдет замуж.

Гадание на бубновом короле

Вечером накануне Рождества под подушку нужно положить бубнового короля и подумать о человеке, за которого хотели бы выйти замуж. Что приснится в эту ночь, то и сбудется.

Гадание на количество и пол будущих детей

Вечером на Рождество необходимо налить воду в рюмку, опустить в нее кольцо и выставить на мороз. Перед тем, как ложиться спать, рюмку нужно забрать в дом. После этого необходимо посчитать количество бугорков, которые расскажут, сколько у девушки будет сыновей, и ямок – сколько дочек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы начнут массово праздновать Рождество 25 декабря.

Теги:
#Любовь #Рождество #Суженый #Гадания
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