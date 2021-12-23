Гороскоп Таро на 2022 год: Львы пострадают от упрямства, а для Весов наступит переломный момент

У некоторых желаемое уйдет, как говорится, из-под носа

Год Черного Водяного Тигра многим принесет успех и процветание, но некоторых погрузит в застой и неудачи.

"Телеграф" сделал расклад Таро на 2022 год для всех знаков Зодиака (любовный гороскоп по Таро смотрите по этой ссылке).

Вот какие карты выпали

Овен — перевернутый Суд

В следующем году Вы должны были бы прийти к назревшим переменам, но не сделаете этого. Возможно, есть какие-то факторы, которые не дают Вам двигаться дальше, а может Вам самим просто не хочется. Карта указывает на то, что Вы где-то можете быть не правы и стоит пересмотреть свои идеалы.

Телец — перевернутая Девятка жезлов

К Вам в 2022 году придет неприятный "сюрприз" из прошлого, который может выбить Вас из колеи. Это может быть как человек, так и старые проблемы. Если Вы будете собраны и настороже, то сможете дать им отпор.

Близнецы — Тройка жезлов

Это очень благоприятная карта, которая обещает успех в делах. Не бойтесь работать, поскольку в этом году все Ваши труды окупятся, и все получится.

Рак — Король кубков

Давно задуманные планы наконец-то исполнятся и удача будет на Вашей стороне. Не бойтесь быть откровенными и делиться чувствами с близкими, но в ответственные моменты принимайте решения головой, а не сердцем. Также в Вашей жизни может появиться мудрый, интеллектуальный и эмоциональный мужчина, который позже отыграет важную роль.

Лев — перевернутый Император

В 2022 году Вы можете стать жертвой собственной нерешительности, эмоциональной незрелости и упрямства, — начатое не удастся довести до конца, и Вас будут давить авторитетом другие. Постарайтесь вести себя более зрело, и возможно удастся избежать провала.

Дева — Королева пентаклей

Уверенность и практичность, — вот под каким лозунгом пройдет для Вас следующий год. Карта говорит, что Ваши труды хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

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Весы — Башня

Следующий год может стать для Вас переломным. Вы можете или просто прийти к какому-то внутреннему открытию, или же оно настигнет Вас посредством разрывов в отношениях, смены работы или нервных срывов, болезней. Чем быстрее Вы взглянете правде в глаза и примете истину, тем безболезненнее пройдет этот год.

Скорпион — перевернутая Луна

Если у Вас был период кризиса и застоя, то в следующем году появится свет в конце туннеля. Карты Таро обещают, что Вы сможете собраться с силами, заняться творчеством и добиться желаемого.

Стрелец — перевернутая Шестерка жезлов

Успех и продвижение по карьерной лестнице может ускользнуть буквально из пальцев к другому. Если повезет, то в будущем Вам еще выпадет победа, но не сейчас. Также возможно возникновение любовного треугольника в отношениях.

Козерог — Король жезлов

В целом это благоприятная карта, фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Водолей — Туз кубков

Это карта силы и могущества. Поздравляем, в 2022 году Вы будете на вершине волны, удастся достичь целей и триумфа по всем фронтам. Но оставайтесь порядочным и искренним, не опускайтесь до грубости и силы.

Рыбы — пустая карта

В колоде есть две карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам невозможно дать прогноз ситуации, — возможно, от какого-то вопроса зависит дальнейший исход ситуации или же Вы просто не готовы услышать ответ.

Напомним, ранее "Телеграф" также писал, какие знаки Зодиака могут вступить в брак в 2022 году.