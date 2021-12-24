Колядки на Рождество: топ-5, чтобы поздравить родственников и соседей

С обрядовыми песнями идут поздравлять всех своих знакомых

Во многих украинских городах готовятся к празднованию традиционного праздника — Рождества Христова, которое 25 декабря отмечает католическая и протестантская церкви, а также связанные с ними религиозные направления, такие как лютеранство, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В канун Рождества, как и называемого "православного" 7 января, принято исполнять обрядовые песни — колядки.

Колядки принадлежат к древнейшим обычаям, дошедшим до наших дней. Они связаны именно с Рождеством, ведь как только на небе появляется первая звезда – начинается Святой ужин, а ближе к его завершению взрослые и дети собираются и идут поздравлять всех колядками с рождением Христа.

Тексты колядок содержат пожелания здоровья, счастливого Нового Года и хорошего урожая в следующем году.

"Телеграф" подготовил пять популярных колядок, с которыми можно поздравлять своих соседей, родственников и просто знакомых.

Уродилась коляда Накануне Рождества, За горою за крутою, За рекою за быстрою, За горою за крутою, За рекою за быстрою Стоят леса дремучие, Во тех лесах огни горят, Огни горят пылающие, Вокруг огней люди стоят, Люди стоят колядуют: "Ой коляда, коляда, Ты бываешь, коляда, Накануне Рождества".

Поздравляем с Рождеством, Мы пришли сюда с добром, Вы подайте нам немножко, Пирожочка на дорожку, Чтобы счастье к вам пришло, Чтоб во всём вам повезло, Чтоб Господь здоровья дал, Колядуем, от печаль!

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Мы колядки-колядушки Пропоем вам прямо в ушки. Дайте сладеньких конфеток, Чтоб Господь послал вам деток. Дайте денежек хрустящих, Чтобы в доме было счастье. Горсть монеток дай, хозяин. С Рождеством вас поздравляем!

Колядую, колядую Я зайду в избу любую. Попрошу хозяйку Сладостей давай-ка. И печенья, и конфет, И с орехами щербет, И халву, и шоколад, Пастилу и мармелад, Вкусное пирожное, Сладкое мороженое Мы и сами будем есть И друг друга угощать А хозяйку, а хозяйку Добрым словом поминать!

К нам пришла коляда, Накануне Рождества, Ты добра нам в руку дай, А взамен же получай, Богатство, счастье и тепло, Господь пошлет тебе его, Так что щедростью задайся, На нас ни в чем не обижайся!

Добавим, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре уже в ближайшие годы. Когда это случится — читайте в материале "Телеграфа".