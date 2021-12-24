Как не потолстеть в новогодние праздники: 7 правил от диетолога

Диетолог указала на главные условия, которые помогут вам сохранить форму во время празднования Нового года и Рождества

Вот-вот начнется "марафон" поедания праздничных блюд в честь Нового года. Несколько праздничных выходных нередко приводят к набору лишнего веса. Как это предотвратить – "Телеграф" узнал у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк.

1. Три приема пищи

Диетолог советует в праздничные дни есть умеренно. Должно быть три приема пищи.

2. Отказ от калорийных продуктов

Лучше не употреблять продукты, приводящие к сильному набору веса. Среди таких: сладкие, газированные напитки, фруктовые соки, хлебобулочные изделия из белой муки, корнеплоды (употребляйте не больше 3 столовых ложек за порцию), каши, которые в новогодние праздники можно не есть.

3. Акцент на изысканные блюда

Достаточно употреблять, отмечает эксперт, качественные и изысканные блюда. Это могут быть птица, мясо, рыба, рыбная икра, разные варианты сыров. Доза белковых продуктов составляет около 100-150 граммов.

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4. Больше овощей

Не забывайте о различных салатах. Лучше готовить их из овощей, растущих над землей – огурцы, помидоры, листья салата, перец.

5. Праздничных салатов – не больше трех ложек

Можно делать и традиционные новогодние блюда, например "Шуба", "Оливье", "Винегрет". Но употреблять их, отмечает Поворознюк, не более трех столовых ложек.

6. Завтрак и обед до новогодней ночи

Перед Новым годом, подчеркивает диетолог, обязательно нужно нормально поесть. То есть 31 декабря должен быть завтрак, обед, а ужин уже праздничный, поздний.

"Если человек позавтракал и пообедал в этот день, а не ограничивал себя, то он меньше съест", — добавляет Поворознюк.

7. Меню на Новый год

Во время празднования Нового года на вашем столе должны быть салаты, квашеные продукты, улучшающие ферментацию, белковые блюда – рыба, птица, яйца, икра, морепродукты, а также фрукты. Употреблять трапезу следует медленно. Разрешается 1-2 бокала сухого вина или шампанского в течение вечера. И обязательно должна быть вода, а не сладкие газированные напитки. Не забывайте пополнять свой водный баланс в течение новогоднего ужина!

Ранее "Телеграф" писал, что в этом году новогодний стол будет стоить украинцам дороже, чем в прошлом. Большинство праздничных продуктов подорожало на 11%, тогда как мясо подросло в цене на 25%.