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Как не потолстеть в новогодние праздники: 7 правил от диетолога

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Не забывайте следить за собой во время праздничных выходных
Не забывайте следить за собой во время праздничных выходных

Диетолог указала на главные условия, которые помогут вам сохранить форму во время празднования Нового года и Рождества

Вот-вот начнется "марафон" поедания праздничных блюд в честь Нового года. Несколько праздничных выходных нередко приводят к набору лишнего веса. Как это предотвратить – "Телеграф" узнал у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк.

1. Три приема пищи

Диетолог советует в праздничные дни есть умеренно. Должно быть три приема пищи.

2. Отказ от калорийных продуктов

Лучше не употреблять продукты, приводящие к сильному набору веса. Среди таких: сладкие, газированные напитки, фруктовые соки, хлебобулочные изделия из белой муки, корнеплоды (употребляйте не больше 3 столовых ложек за порцию), каши, которые в новогодние праздники можно не есть.

3. Акцент на изысканные блюда

Достаточно употреблять, отмечает эксперт, качественные и изысканные блюда. Это могут быть птица, мясо, рыба, рыбная икра, разные варианты сыров. Доза белковых продуктов составляет около 100-150 граммов.

4. Больше овощей

Не забывайте о различных салатах. Лучше готовить их из овощей, растущих над землей – огурцы, помидоры, листья салата, перец.

5. Праздничных салатов – не больше трех ложек

Можно делать и традиционные новогодние блюда, например "Шуба", "Оливье", "Винегрет". Но употреблять их, отмечает Поворознюк, не более трех столовых ложек.

6. Завтрак и обед до новогодней ночи

Перед Новым годом, подчеркивает диетолог, обязательно нужно нормально поесть. То есть 31 декабря должен быть завтрак, обед, а ужин уже праздничный, поздний.

"Если человек позавтракал и пообедал в этот день, а не ограничивал себя, то он меньше съест", — добавляет Поворознюк.

7. Меню на Новый год

Во время празднования Нового года на вашем столе должны быть салаты, квашеные продукты, улучшающие ферментацию, белковые блюда – рыба, птица, яйца, икра, морепродукты, а также фрукты. Употреблять трапезу следует медленно. Разрешается 1-2 бокала сухого вина или шампанского в течение вечера. И обязательно должна быть вода, а не сладкие газированные напитки. Не забывайте пополнять свой водный баланс в течение новогоднего ужина!

Ранее "Телеграф" писал, что в этом году новогодний стол будет стоить украинцам дороже, чем в прошлом. Большинство праздничных продуктов подорожало на 11%, тогда как мясо подросло в цене на 25%.

Теги:
#Питание #Диетолог #Еда #Новый год
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