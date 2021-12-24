Укр

Выберите картинку и узнайте больше о своем характере

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Тест по картинке - что может сказать о вас мороженое Новость обновлена 24 декабря 2021, 10:28
Тест по картинке - что может сказать о вас мороженое

Первое, что вы увидели на картинке, раскроет о вас самое интересное

Психологи уверены, что специальные визуальные тесты могут рассказать о вас больше, чем вы думаете.

Таким способом буквально за одну минуту специалисты могут раскрыть характер любого человека, пишет testpokartinke.

Ниже представлен тест, который раскроет главные черты вашего характера. Просто выберите на рисунке одно мороженое, чтобы узнать о себе все. Затем найдите значение той сладости, на которую вы обратили внимание в первую очередь.

Если вы выбрали картинку №1

Вас можно охарактеризовать как человека стабильного, замкнутого и отзывчивого. Психологи рекомендуют не прятать свои чувства в себе, а делиться ними с окружающими.

Если вы выбрали картинку №2

Если вы выбрали мятное эскимо с шоколадом, то о вас можно сказать, что вы яркие, энергичные и надеетесь только на собственные силы. Но у вас есть один грешок — вам не чужда гордыня.

Если вы выбрали картинку №3

Если вы выбрали кремовый рожок с шоколадной крошкой, то вы мудры, мечтательны и открыты до новых знакомств и приключений. Единственное, что отталкивает от вас других людей — это ваша хладнокровность.

Если вы выбрали картинку №4

Клубничное эскимо с карамелью говорит о вас, как о человеке скромном, милосердным и порядочным. Но есть также и минус — вам очень не хватает уверенности в себе.

Если вы выбрали картинку №5

Вы хаотичная личность, очень энергичны и талантливы. Но из-за своих способностей лучше познавать мир, вы можете быть нередко заносчивым человеком.

В жизни бывает так, что вы ставите цели, но ничего не получаете взамен. Ваши желания не исполняются, а возможности уходят сквозь пальцы. Если хотите изменить свою жизнь к лучшему, — советы психолога могут направить вас на правильный путь. Подробнее — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#тесты #Психология #Тест дня
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