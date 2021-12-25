Оливье и холодец: сколько и как хранить новогодние блюда, чтобы не отравиться

Самые опасные — салаты на сметане и майонезе, сладости с кремом и яйцами, блюда из рыбы.

Оливье, сельдь под шубой, салат с крабовыми палочками, холодец и сладости. Традиционные элементы Новогоднего стола украинцев не только могут помочь устроить "праздник живота", но и принести вред. Их нужно не только правильно хранить, но и правильно готовить, чтобы можно было наслаждаться любимыми блюдами подольше.

Микробиолог Оксана Вольская рассказала как избежать неприятностей с блюдами на Новый год.

Первый секрет долгого хранения оливье и других салатов со сметанной и майонезной заправкой — в приготовлении овощей. Их лучше запечь в фольге и нарезать. Хранить — отдельно от яиц, мяса, рыбы и других белков. Смешивают салат уже перед подачей. И тут также есть хитрость — лук и огурцы нужно добавлять одновременно с заправкой.

Сколько хранить еду с Новогоднего стола

Оливье с заправкой нужно съесть в течение 4 часов, остатки лучше утилизировать. А вот не заправленным и без огурцов он может храниться больше суток — 40 часов.

Селедку под шубой — хранить не более 24 часов, считая со временем на пропитку.

Салат с крабовыми палочками — с заправкой — 24 часа, без заправки — 48.

Фаршированные яйца — при условии варки вкрутую (15 минут) хранятся 2-3 дня.

Холодец — от 3 до 4 дней. При этом если его осталось еще много, а есть уже не хочется — блюдо можно заморозить. Его после можно использовать в течение двух месяцев и если количество холодца в организме будет чрезмерным — растопить и сварить суп.

Ранее "Телеграф" делился рецептами, которые могут стать альтернативой привычным блюдам в новогодние праздники. Среди них — необычные салаты и аппетитные мясные блюда.