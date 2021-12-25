Как стирать пуховик вручную и в стиральной машине: благодаря этим советам вещь будет, как новая

Если вы будете следовать правилам стирки пуховика, то вещь долгое время будет выглядеть великолепно

Изначально понятие пуховик пришло к нам вместе с куртками, набитыми пухом водоплавающих птиц и относилось исключительно к этим вещам. В последние годы мы все чаще покупаем верхнюю одежду с искусственным наполнителем, но все так же продолжаем называть куртки пуховиками.

Независимо от материала наполнителя, главная проблема, связанная с такой одеждой, остается актуальной – как постирать пуховик, чтобы он не потерял внешний вид. К счастью, такая одежда не попала в список вещей, которые нельзя стирать в машинке.

О том, как стирать пуховик в стиральной машине и вручную, рассказал "Лайфхакер".

Как подготовить пуховик к стирке

В первую очередь необходимо изучить информацию на ярлыке. Чаще всего производители указывают, как нужно ухаживать за изделием. Также на ярлыке есть информация о составе вещи.

Если на вашем пуховике есть мех, то перед стиркой его нужно снять, а если он не снимается, его нужно будет расчесать сразу после стирки и несколько раз, пока он будет сохнуть.

Проверьте карманы, чтобы в них ничего не осталось, а также посмотрите, нет ли в вашем пуховике дырок – чтобы во время стирки из них не вылез наполнитель, их нужно зашить.

Перед стиркой по возможности стоит отстегнуть капюшон и застегнуть все карманы – это поможет уберечь изделие от деформации.

Как стирать пуховик в стиральной машине

Перед стиркой нужно вывернуть пуховик наизнанку, после этого положить его в стиральную машину. Чтобы наполнитель не сбивался во время стирки, положите в барабан 2-3 специальных мячика для стирки.

В специальное отделение добавьте моющее средство. Предпочтение лучше отдать жидким средствам для стирки.

В некоторых стиральных машинах есть специальный режим, для стирки пуховиков. Даже если в вашей такого нет, вы можете использовать режим для деликатной стирки, шерсти или шелка. Температура воды не должна быть выше 30 градусов.

После основной стирки изделие стоит дополнительно прополоскать, чтобы в нем не осталось моющего средства.

Также не следует запускать сильный отжим – достаточно 400–600 оборотов в минуту. Если выбрать более интенсивный отжим, то наполнитель может сбиться комками или, даже, вылезти из швов.

Как стирать пуховик вручную

Для ручной стирки пуховика необходимо набрать в большой таз или ванную теплую воду – как и при машинной стирке, ее температура не должна превышать 30 градусов. Далее необходимо растворить моющее средство, количество которого можно просчитать с помощью инструкции на упаковке.

Читайте также: Категория Мода Снимите это немедленно: 7 меховых шуб, которые нужно поскорее выбросить (фото) Чтобы выглядеть зимой стильно, нужно следить за модой и иметь в своем гардеробе актуальные вещи.

Пуховик замочите в воде со средством для стирки на 15-30 минут, после чего аккуратно его постирайте с помощью мягкой щетки или губки. Тереть вещь, как мы это привыкли делать во время стирки, не рекомендуется.

После необходимо несколько раз прополоскать вещь в чистой воде и слегка отжать. Скручивать или слишком интенсивно отжимать пуховик не стоит – это может привести к деформации вашей любимой вещи.

Как сушить пуховик

После стирки нужно расстегнуть все застежки, вывернуть изделие с изнанки на лицо и вытащить карманы. Сушить стоит в сухом помещении подальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов – высокие температуры разрушают структуру наполнителя, из-за чего вещь теряет свои свойства и плохо сохраняет тепло.

Пока пуховик будет сохнуть, его можно периодически взбивать, чтобы не скомкался наполнитель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как носить пуховик, чтобы выглядеть стильно и красиво. Кроме того, есть несколько вещей, которые обязательно должны быть вашем гардеробе этой зимой. Среди них — пуховики ярких цветов. Если же вы предпочитаете сдержанные тона, то стоит присмотреться к верхней одежде черного цвета или хаки