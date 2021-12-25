Раскрыли всех финалистов: кто победил в суперфинале шоу "Маска" (фото и видео)
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К героям присоединились два новых персонажа
В эту субботу, 25 декабря, на телеканале "Украина" состоялся финал популярного маскарадного шоу "Маска". Звездные детективы последний раз во втором сезоне "сняли маски" из известных людей, которые прятались в костюмах сказочных героев и демонстрировали свои вокальные данные.
Как прошел суперфинал шоу "Маска"
Бессменный ведущий шоу Владимир Остапчук, который ранее попал в скандал из-за "голодной тусы", предстал перед зрителями в образе полководца Гая Юлия Цезаря.
После традиционного представления судей на сцене появилась приглашенная гостья — загадочная Пиковая Дама, в образе которой пряталась певица Вера Брежнева.
Далее выступил первый финалист — одинокий Мухомор. Герой исполнил хит Александра Добрынина — "Розовые розы".
Самая эпатажная участница Скандал спела трогательную песню Аллы Пугачевой — "Сильная женщина".
Последней выступила мечтательная и сентиментальная Жирафа, к которой у одного из звездных детективов — Дзидзьо — имеются теплые чувства. Героиня исполнила песню британской исполнительницы Адель – Skyfall.
За результатами первого голосования маску снял Мухомор, в образе которого был певец Олег Кензов.
Перед финальным разоблачением детективов и зрителей познакомили со вторым приглашенным гостем шоу – Новогодним Шаром, который раскроет себя только в новогоднем выпуске шоу 31 декабря. Героиня исполнила детскую песню "Елочка, елка – лесной аромат".
Кто стал победителем второго сезона шоу "Маска"
В финале остались всего две героини — Скандал и Жирафа.
В результате голосования и звездных детективов, и зрителей в зале, победительницей второго сезона шоу "Маска" стала Жирафа. Серебряный призер Скандал показала свое настоящее "лицо" — героиней оказалась украинская певица и телеведущая Оля Цыбульская.
В маске самой победительницы Жирафы был украинский певец MЕLOVIN!
Напомним, что в прошлых выпусках звездные детективы и зрители раскрыли Баяна (Инна Белоконь), Грифона (Андрей Пятов), Фею (Лилия Ребрик), Совенка (Сергей Танчинец), Кажана (Остап Ступка), Шмеля (Степан Казанин), Поросенка (Павел Зибров), Робота, Белого Тигра и Кота.
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