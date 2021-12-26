Встретить Новый год и не умереть: как полакомиться майонезными салатами в праздник без вреда для здоровья

Диетолог рассказала, сколько можно есть салатов, заправленных майонезом

Новогодние застолья с большим количеством майонезных салатов и других "тяжелых" блюд могут привести к изжоге, отекам и перееданию. Как не навредить своему организму во время праздников – "Телеграфу" рассказала диетолог-терапевт Юлия Поворознюк.

Самые калорийные новогодние блюда

По словам эксперта, больше всего калорий в блюдах, содержащих майонез или избыток масла. В этом списке традиционные праздничные салаты "Оливье", "Шуба" или "Винегрет". Их нужно употреблять не больше 3 столовых ложек за порцию. Диетолог советует класть в салат немного того или иного варианта жира, ведь на столе будут другие блюда с его достаточным количеством. Так, на 3 столовых ложки "Оливье" следует положить около 5 граммов майонеза. То же касается салатов с маслом – оливковым, подсолнечным или другим. Эксперт рекомендует рассчитывать порцию следующим образом: на 1 чайную ложку заправки 3 столовые ложки салата.

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Какой майонез выбрать для салата

Диетолог рекомендует использовать домашний майонез. Или читайте этикетки этого продукта и выбирайте майонез из природных ингредиентов, содержащий минимум ароматизаторов, загустителей, эмульгаторов. Эксперт предупредила, что если вы съедите много майонеза плохого качества, то возможно обострение реактивного панкреатина, может плохо отреагировать поджелудочная, желчный пузырь и печень. Лучше делать майонез самим: так точно будете знать, из чего он состоит.

Какие наши органы больше всего страдают во время праздников

По словам диетолога, избыток употребления жиров и углеводов, чрезмерное употребление сладкого и алкоголя отрицательно сказывается на печени. Она начинает страдать и может увеличиваться в объеме. Поджелудочная железа тоже может получить вред, после праздников часто возникает реактивный артрит. Желудок реагирует на избыток пищи и идет формирование гастроэзофагеальных, дуоденогастральных рефлюксов, а еще может начаться изжога. Страдает и кожа, в том числе после праздников вероятны отеки под глазами. Почкам вреда несет большое количество спиртного, соль и белок.

"Практически все органы страдают, поэтому лучше не переедать и не перепивать, а больше гулять, общаться с близкими и наслаждаться моментом", — подытожила диетолог.

Как сообщал "Телеграф", диетолог Татьяна Лакуста рассказала, у кого больше шансов набрать лишнее за время праздников. Вместе с тем эксперт заверила, что на самом деле после Нового года люди набирают незначительный вес, так что не следует слишком зацикливаться на этом вопросе.