Их допускают все: главные ошибки при стирке, которые портят вещи и создают сырость в ванной
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 410
Советы, которые уберегут вещи, машинку и сами нервы
Современные стиральные машины для автоматической стирки очень сильно упростили сам процесс стирки, и не каждый теперь задумывается над тем, как правильно стирать в стиральной машинке. Мы уже писали о том, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, а теперь обратим внимание на то, как правильно стирать и сортировать вещи.
Об этом пишет sovkusom.
Самые частые ошибки при стирке в стиральной машине
- Добавляете кондиционер при стирке полотенец
С кондиционером махровые полотенца очень плохо начинают впитывать влагу и высыхать намного дольше, вследствие чего в ванной появляется сырой запах. Также кондиционер плохо влияет на спортивную одежду.
- Не чистите стиральную машинку
Регулярная очистка продлевает жизнь вашей "помощнице", помогает избегать размножение бактерий, предотвращает появление неприятных запахов. Также стоит мыть емкость, куда засыпаете стиральный порошок. Совет: чтобы очистить барабан, раз в год запускайте машинку с горячей водой, а отсек для порошка заполняете обычным уксусом (100 мл).
- Стираете одеяла и подушки один раз
Лучше ставить дополнительное полоскание с обычной водой. Это поможет избежать лишних запахов и примесей, которые могут вызывать аллергию и зуд.
- Не расстегиваете пуговицы, не застегиваете замки
В процессе стирки такие детали отрываются, а молнии портятся. Кроме этого, замки могут повредить соседние вещи.
- Стираете купальники в машинке
То, что не стоит делать, если не хотите растянуть вещи. Их лучше стирать вручную и в прохладной воде.
Отметим, что есть такие вещи, которые требуют очень деликатного к себе отношения. К этим вещам принадлежат пуховики, которые при неправильной стирке теряют свой внешний вид, а наполнитель портится. Как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-