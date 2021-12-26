Их допускают все: главные ошибки при стирке, которые портят вещи и создают сырость в ванной

Советы, которые уберегут вещи, машинку и сами нервы

Современные стиральные машины для автоматической стирки очень сильно упростили сам процесс стирки, и не каждый теперь задумывается над тем, как правильно стирать в стиральной машинке. Мы уже писали о том, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, а теперь обратим внимание на то, как правильно стирать и сортировать вещи.

Об этом пишет sovkusom.

Самые частые ошибки при стирке в стиральной машине

Добавляете кондиционер при стирке полотенец

С кондиционером махровые полотенца очень плохо начинают впитывать влагу и высыхать намного дольше, вследствие чего в ванной появляется сырой запах. Также кондиционер плохо влияет на спортивную одежду.

Не чистите стиральную машинку

Регулярная очистка продлевает жизнь вашей "помощнице", помогает избегать размножение бактерий, предотвращает появление неприятных запахов. Также стоит мыть емкость, куда засыпаете стиральный порошок. Совет: чтобы очистить барабан, раз в год запускайте машинку с горячей водой, а отсек для порошка заполняете обычным уксусом (100 мл).

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Стираете одеяла и подушки один раз

Лучше ставить дополнительное полоскание с обычной водой. Это поможет избежать лишних запахов и примесей, которые могут вызывать аллергию и зуд.

Не расстегиваете пуговицы, не застегиваете замки

В процессе стирки такие детали отрываются, а молнии портятся. Кроме этого, замки могут повредить соседние вещи.

Стираете купальники в машинке

То, что не стоит делать, если не хотите растянуть вещи. Их лучше стирать вручную и в прохладной воде.

Отметим, что есть такие вещи, которые требуют очень деликатного к себе отношения. К этим вещам принадлежат пуховики, которые при неправильной стирке теряют свой внешний вид, а наполнитель портится. Как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.