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Их допускают все: главные ошибки при стирке, которые портят вещи и создают сырость в ванной

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Названы распространенные ошибки при стирке
Названы распространенные ошибки при стирке

Советы, которые уберегут вещи, машинку и сами нервы

Современные стиральные машины для автоматической стирки очень сильно упростили сам процесс стирки, и не каждый теперь задумывается над тем, как правильно стирать в стиральной машинке. Мы уже писали о том, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, а теперь обратим внимание на то, как правильно стирать и сортировать вещи.

Об этом пишет sovkusom.

Самые частые ошибки при стирке в стиральной машине

  • Добавляете кондиционер при стирке полотенец

С кондиционером махровые полотенца очень плохо начинают впитывать влагу и высыхать намного дольше, вследствие чего в ванной появляется сырой запах. Также кондиционер плохо влияет на спортивную одежду.

  • Не чистите стиральную машинку

Регулярная очистка продлевает жизнь вашей "помощнице", помогает избегать размножение бактерий, предотвращает появление неприятных запахов. Также стоит мыть емкость, куда засыпаете стиральный порошок. Совет: чтобы очистить барабан, раз в год запускайте машинку с горячей водой, а отсек для порошка заполняете обычным уксусом (100 мл).

  • Стираете одеяла и подушки один раз

Лучше ставить дополнительное полоскание с обычной водой. Это поможет избежать лишних запахов и примесей, которые могут вызывать аллергию и зуд.

  • Не расстегиваете пуговицы, не застегиваете замки

В процессе стирки такие детали отрываются, а молнии портятся. Кроме этого, замки могут повредить соседние вещи.

  • Стираете купальники в машинке

То, что не стоит делать, если не хотите растянуть вещи. Их лучше стирать вручную и в прохладной воде.

Отметим, что есть такие вещи, которые требуют очень деликатного к себе отношения. К этим вещам принадлежат пуховики, которые при неправильной стирке теряют свой внешний вид, а наполнитель портится. Как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.

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