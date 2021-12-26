Магнит для бед и несчастий: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде

Расскажем, почему некоторые вещи лучше брать новыми

Шопинг в секонд-хенде и комиссионках в Украине приобрел большую популярность. Несмотря на то, что они поношенные, их цена очень мала, что и привлекает людей с низким доходом приобретать их и даже устраивать "штурмы", как это недавно было в городе Ровно.

Однако стоить обратить внимание, что не все в таких магазинчиках можно покупать. По меньшей мере, есть пять вещей, которые следует обходить стороной. Об этом пишет sovkusom.

Что нельзя покупать в секонд-хендах и комиссионках: топ-5

Зеркала и часы. Как отмечают эзотерики, зеркала впитывают негативную энергетику человека и служат порталом между нашим миром и потусторонним. Запрет на покупку зеркала также касается и б/у мебели, где присутствуют стекла. Часы, в свою очередь, хранят память своих предыдущих владельцев. Если человек был плохой, то эту негативную энергетику сможет "впитать" в себя новый владелец. Украшения, драгоценности и куклы. Похожая ситуация, что и с часами. Старая вещь, даже если она раритетная, может притягивать негатив. Также стоит помнить о том, что куклы нередко используются для наведений различных порч. Не искушайте судьбу! Одежда не по размеру или с дефектами. Спокойно ходить в таких вещах вряд ли получится: то порвется, то растянется. Лишние заботы по починке поношенных вещей никому не нужны. Нижнее белье. Белье – очень индивидуальная вещь. Надевать ношеные сугубо личные вещи на свое тело для кого-то будет очень противно. Не составит труда найти недорогое, но новое нижнее белье на распродажах или в стоковых магазинах. Верхняя одежда. Все товары из секонд-хенда проходят обязательную термическую обработку и стирку. Поэтому такие вещи могут испортиться и они больше не будут хорошо согревать. Если и брать, например, пуховик, то только на поролоновой основе.

Есть еще много причин, почему не стоит преобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Подробнее об этом смотрите в нашем предыдущем материале.