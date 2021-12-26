Борются с похолоданием и создают музыку: подборка лучших котиков недели (фото, видео)

Терапия с помощью наших пушистых друзей остается одним из лучших средств для улучшения настроения

Наши домашние любимцы — бесконечный источник веселых и уморительных историй, которые пересказываются или даже непосредственно демонстрируются на протяжении длительного времени. И пока в мире восторгаются флешмобом, с помощью которого на мир можно взглянуть глазами пушистика, мы предлагаем ознакомиться с самыми яркими котиками недели.

Для этого "Телеграф" подготовил подборку самых занимательных видео и мэмов.

Начнем с того, что признаем очевидное — коты, несмотря на не самый легкий характер, действительно умеют дружить. Правда, иногда различные наглецы самым нахальным способом пользуются этой самой дружбой.

Пусть тогда и не удивляются, если даже самое ангельское терпение внезапно закончится.

Впрочем, иногда и сами коты могут быть приставучими к другим животным. Но мы уверены — это они не со зла, а всего лишь потому, что хотят поиграть. Даже если они, кхм, слегка покрупнее, чем обычные домашние кошки.

Следует отметить, что котики всегда слыли теми героями, которые разбираются абсолютно во всем. И не в последнюю очередь они отлично "шарят" в астрологии. (Поверьте, невыспавшийся Скорпион подтверждает!)

Также котики умеют отлично приводить в порядок нервы своим мурчанием. Правда, иногда оказывается, что изначально причиной испуга, после которого и надо подлечить нервную систему, тоже оказываются именно кошачьи…

Вероятно, все потому, что не следует играть с пушистиками в игры вроде "Как стать котоллионером?" Эти непоседы могут захотеть выиграть супер-приз! (А еще они явно не выберут вариант "спать ночью", если их не приучить).

Вместо этого можно предложить им сыграть в неумирающую классику приставочных и компьютерных игр!

Ну или, на худой конец, спойте вместе с ними какой-нибудь супер-хит. Только не забудьте о широчайшем кошачьем диапазоне голоса!

Или попросите своего питомца помочь вам в написании собственной песни. Уверены, эти проказники способны предоставить вам море вдохновения и идей!

Ну и, конечно же, коты прекрасно могут помочь в подготовке к празднованию Нового года. Не всем, конечно, по душе зимняя погода…

Зато они точно знают, с мыслью о чем вы обычно проводите зимние праздники.

Котики тоже любят еду!

А еще котики — отличные декораторы и, в отличие от многих других, точно знают, как должна выглядеть идеальная новогодняя елка.

Если вам пришлась по душе наша сегодняшняя подборка пушистиков, то "Телеграф" рекомендует ознакомиться и с проказами котиков, которыми мы щедро делились прежде.