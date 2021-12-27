Гороскоп Таро на неделю: Девам стоит рискнуть, а Стрельцы откроют новую страницу в жизни с Нового года
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Карты Таро многим обещают успех в делах
Начало нового года мало для кого проходит легко, но представители нескольких знаков Зодиака смогут серьезно улучшить свою жизнь.
"Телеграф" составил гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 27 декабря до 2 января 2022 года.
Овен — перевернутый Туз кубков
Вы неискренни с самим собой в своих чувствах или слишком эгоистичны, из-за чего надежды не оправдаются, а настроение будет переменчивым и раздражительным. Постарайтесь ни с кем н конфликтовать и поработать над искренностью.
Телец — перевернутый Отшельник
В ближайшие дни постарайтесь не игнорировать свой внутренний голос и советы надежных людей, поскольку в силу неопытности можете совершить ошибку, о которой после сильно пожалеете.
Близнецы — перевернутая Девятка мечей
Запаситесь терпением и верой, — в скором времени Ваша жизнь улучшится и кризис закончится.
Рак — перевернутая Шестерка кубков
Возможно, Вы погрязли в трясине прошлого и старых переживаний. Если это о Вас, то именно сейчас пришла пора обновиться. Отпустите печали, людей и вещи, которые не приносят Вам радости. Также карта может указывать на скорое наследство.
Лев — Рыцарь пентаклей
Продолжайте спокойно работать, и у Вас получится успешно завершить все дела. Если кто-то предложит Вам помощь, — не отказывайтесь.
Дева — Колесо фортуны
Название карты говорит само за себя, и начало 2022 года принесет Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Весы — Иерофант
Подводя итоги года, Вы заметите, что добились определенных успехов, но не поддавайтесь гордыне и не останавливайтесь на достигнутом. Не пренебрегайте мудрыми советами, а если Вам предстоит выбор, — очень хорошо подумайте над ним, чтобы не совершить ошибку.
Скорпион — перевернутая Четверка жезлов
Это карта завершения работы, отдыха, блаженства и гармонии. Если у Вас есть начатое дело, то оно закончится успехом. Если запрос идет для замужней женщины, то ее дети будут красивыми.
Стрелец — Шут
На этой неделе Вам представится благоприятная возможность на самом деле начать новую страницу в жизни, что-то качественно изменить к лучшему. Слушайте голос сердца и не упустите эту возможность.
Козерог — перевернутый Король жезлов
Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.
Водолей — перевернутая Королева кубков
В ближайшие дни Вас с головой могут захлестнуть негативные эмоции, однако они будут только в Вашей голове. Постарайтесь не злоупотреблять алкоголем и опираться на разум, а не чувства.
Рыбы — перевернутая Тройка пентаклей
В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в ближайшую неделю в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на следующий год.
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