Укр

Этот знак китайского гороскопа в год Черного Тигра ждут проблемы с деньгами

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Кому из знаков китайского гороскопа не повезет с деньгами
Кому из знаков китайского гороскопа не повезет с деньгами

Знаку Дракона следует быть очень осторожным с финансами.

Уже скоро наступит год Черного Водяного Тигра по восточному календарю, который одним знакам китайского гороскопа принесет везение, а вот других могут ждать проблемы в некоторых сферах. Астрологи назвали знак китайского гороскопа, который в 2022-м году ждут проблемы с деньгами.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Знак Дракона в 2022 ждет определенное продвижение по карьерной лестнице, что однако чревато ревностью, завистью и происками конкурентов. Это может провоцировать конфликты и споры на работе, что в свою очередь грозит Дракону всяческими подвохами со стороны партнеров. Дракона вполне могут "кинуть" на деньги, и чтобы не потерять свои накопления ему необходимо избавиться от рискованных инвестиций и ни в коем случае не слушать "полезных советов" от "доброжелателей" касательно денег.

С финансами в год Черного Тигра Дракону следует быть очень аккуратным, ведь кроме происков конкурентов, проблем ему может добавить еще и собственная непрактичность.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака, на которых в 2022-м году свалится неожиданное богатство.

Теги:
#Гороскоп #Год Черного Водяного Тигра
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