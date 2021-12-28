Укр

Успеть до Нового года: 7 вещей, которые нужно сделать 31 декабря

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Постарайтесь провести последний день года с максимальной пользой
Постарайтесь провести последний день года с максимальной пользой

Нумеролог дала советы о том, чем заняться до наступления новогодней ночи

Прежде, чем бокалы наполнятся игристым, а на часах стрелки достигнут 00.00, знаменуя начало 2022 года, займитесь простыми, но полезными занятиями и подготовьте свою жизнь к новому периоду. В преддверии Нового года нумеролог Лариса Нохрина дала "Телеграфу" семь советов о том, что нужно сделать 31 декабря.

Эти 7 рекомендаций нумеролога помогут вам встретить Новый год с чистыми мыслями, продуманными планами и позитивными эмоциями:

  1. Сходите в баню (прямо как в культовом фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!").
  2. Избавитесь от всех ненужных вещей. К примеру, выбросите косметику, у которой истек срок годности. Или сделайте ревизию в шкафах, а ненужную одежду отдайте в приют или отнесите в церковь.
  3. Выбросите вещи, которые напоминают о тяжелых периодах жизни.
  4. Оставьте тяжелые мысли, простите всех, кто вас обидел, а еще дайте прощения самому себе за какие-либо проступки или ошибки.
  5. Извинитесь перед теми, кого вы обидели.
  6. Поблагодарите себя и вселенную за прошедший год и прожитый опыт.
  7. Проведите ритуал желаний. Так, запишите свои желания (как незначительные, будь то покупка сумочки, так и глобальные) на лист бумаги. После спрячьте его в заветное место. Не перечитывайте листок часто.

Напомним, астролог сделала гороскоп для всех знаков Зодиака в Новом 2022 году. Насыщенный год ждет тех, кто родился под стихией земли, на приятные сюрпризы могут рассчитывать огненные знаки, в жизни воздушных знаков Зодиака грядут серьезные перемены, а стихия воды сулит своим "подопечным" разнообразные события.

Как сообщал "Телеграф", хозяином 2022 года стал Черный Тигр. Для встречи Нового года подойдет наряд натуральных оттенков. Выбирайте синие, пудрово-розовые, бежевые, коричневые, зеленые и черные цвета для "лука" в новогоднюю ночь.

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#Желание #Новый год #Нумерология
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