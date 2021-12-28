Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР

Новогодние празднования всегда проходили по одному и тому же сценарию.

До Нового года остается всего несколько дней, однако ныне многие люди старшего поколения могут заявить, что праздник уже не тот, а раньше было лучше. Белорусский блогер Максим Мирович решил напомнить о том, как же праздновали этот день люди в СССР и из-за чего ощущение "новогоднего чуда" утратилось.

Материал посвященный этой теме обнародован в его блоге в LiveJournal.

"Не в последнюю очередь "ощущение новогоднего чуда" в СССР складывалось из того, с каким трудом обычные граждане находили всё необходимое для праздника — продукты для новогоднего стола нужно было покупать за несколько месяцев, предстояло найти хорошую ёлку, а ещё нужно было подумать о том, где достать подарки для близких и друзей — и когда всё, наконец, получалось — появлялось ощущение чуда и праздника. Сейчас всё это сделать намного проще, и от этого Новый год стал восприниматься более буднично — собственно, вот и вся загадка", — написал он.

Елка и телевизор

Мирович напоминает, что во времена раннего СССР елка считалась признаком "буржуев", а к желающим установить у себя праздничное дерево относились, как к людям, желающим восстановить старые царские традиции. Разрешили ее устанавливать лишь после 1947 года, тогда же и 1 января сделали официальным праздником.

Примечательно, что елочную индустрию за все время существования союза так и не наладили, а потому праздничное дерево брали кто где сможет.

Новый год в СССР

Традиция отмечать праздник у экранов телевизора возникла лишь в 1970-х годах, когда они начали появляться в домах простых работяг. Примерно в те же времена на экранах начали крутить "голубые огоньки" и их аналоги.

Именно в 1970 году тогдашний генсек КПСС Леонид Брежнев впервые зачитал новогоднее обращение.

Дефицит

К праздникам люди готовились задолго до их наступления. Из-за того, что качественные продукты питания на рынок попадали нечасто, многие закупались ними за несколько недель, а то и месяцев до новогодней ночи.

Перед праздниками возле магазинов можно было наблюдать длинные очереди

"Ещё правилом хорошего тона считалось наличие на столе покупных пирожных, и тортов — чаще всего они уступали по качеству домашним (готовились на маргарине, были политы жирным маслянистым кремом и украшены жирными розочками кислотного цвета), но тут скорее ценилось не качество, а статус вещи — "покупной" торт, добытый в очередях, считался дорогим и труднодоступным угощением", — пишет Мирович.

Также длинные очереди собирались за сырокопчёной колбасой, ее ценили выше, так как в нее сложнее было напихать бумаги, а потому палку такой колбасы было не стыдно принести в гости в качестве подарка.

Гости

Раз зашла речь о гостях, то это тоже стало новогодней традицией в Советском союзе.

"В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны — мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить "с причёсками", — пишет блогер.

Гости не приходили с пустыми руками, а хорошим подарком считались продукты питания. Зачастую это были фрукты, торт или вино, но если подсуетиться, то можно было достать и банку хороших консервов или икры.

Напомним, праздничный стол в СССР особым разнообразием не блистал, а потому из года в год на столе можно было заметить одни и те же блюда.