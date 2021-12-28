Укр

Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день

Новогодние празднования всегда проходили по одному и тому же сценарию.

До Нового года остается всего несколько дней, однако ныне многие люди старшего поколения могут заявить, что праздник уже не тот, а раньше было лучше. Белорусский блогер Максим Мирович решил напомнить о том, как же праздновали этот день люди в СССР и из-за чего ощущение "новогоднего чуда" утратилось.

Материал посвященный этой теме обнародован в его блоге в LiveJournal.

"Не в последнюю очередь "ощущение новогоднего чуда" в СССР складывалось из того, с каким трудом обычные граждане находили всё необходимое для праздника — продукты для новогоднего стола нужно было покупать за несколько месяцев, предстояло найти хорошую ёлку, а ещё нужно было подумать о том, где достать подарки для близких и друзей — и когда всё, наконец, получалось — появлялось ощущение чуда и праздника. Сейчас всё это сделать намного проще, и от этого Новый год стал восприниматься более буднично — собственно, вот и вся загадка", — написал он.

Елка и телевизор

Мирович напоминает, что во времена раннего СССР елка считалась признаком "буржуев", а к желающим установить у себя праздничное дерево относились, как к людям, желающим восстановить старые царские традиции. Разрешили ее устанавливать лишь после 1947 года, тогда же и 1 января сделали официальным праздником.

Примечательно, что елочную индустрию за все время существования союза так и не наладили, а потому праздничное дерево брали кто где сможет.

Новый год в СССР
Новый год в СССР

Традиция отмечать праздник у экранов телевизора возникла лишь в 1970-х годах, когда они начали появляться в домах простых работяг. Примерно в те же времена на экранах начали крутить "голубые огоньки" и их аналоги.

Именно в 1970 году тогдашний генсек КПСС Леонид Брежнев впервые зачитал новогоднее обращение.

Дефицит

К праздникам люди готовились задолго до их наступления. Из-за того, что качественные продукты питания на рынок попадали нечасто, многие закупались ними за несколько недель, а то и месяцев до новогодней ночи.

Перед праздниками возле магазинов можно было наблюдать длинные очереди
Перед праздниками возле магазинов можно было наблюдать длинные очереди

"Ещё правилом хорошего тона считалось наличие на столе покупных пирожных, и тортов — чаще всего они уступали по качеству домашним (готовились на маргарине, были политы жирным маслянистым кремом и украшены жирными розочками кислотного цвета), но тут скорее ценилось не качество, а статус вещи — "покупной" торт, добытый в очередях, считался дорогим и труднодоступным угощением", — пишет Мирович.

Также длинные очереди собирались за сырокопчёной колбасой, ее ценили выше, так как в нее сложнее было напихать бумаги, а потому палку такой колбасы было не стыдно принести в гости в качестве подарка.

Гости

Раз зашла речь о гостях, то это тоже стало новогодней традицией в Советском союзе.

"В гостях нужно было обязательно показать себя с лучшей стороны — мужчина должен был быть в костюме или как минимум в наглаженной рубашке, а женщинам было принято приходить "с причёсками", — пишет блогер.

Гости не приходили с пустыми руками, а хорошим подарком считались продукты питания. Зачастую это были фрукты, торт или вино, но если подсуетиться, то можно было достать и банку хороших консервов или икры.

Напомним, праздничный стол в СССР особым разнообразием не блистал, а потому из года в год на столе можно было заметить одни и те же блюда.

Теги:
#СССР #Новый год
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день
Lifestyle
Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Елка осталась одним из главных символов Нового года и по сей день
Елка, подарки и очереди: как праздновали Новый год в СССР
Дата публикации
Категория
Невзирая на профессионализм армии РФ, она находится не на выгодных позициях
Потери будут масштабными: эксперт рассказал, чем обернется для россиян нападение на Украину
Дата публикации
Категория
Егор Просвирнин
Вылетел из окна голышом: известный российский националист Просвирнин найден мертвым в Москве (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Виталий Кличко
"Как быстро летит время": Кличко поздравил киевлян с наступающим 2222 годом (видео)
Дата публикации
Категория
Многие украинки не хотят быть мобилизированы
Украинки подписали петицию к Зеленскому за отмену воинского учета для женщин: подробности