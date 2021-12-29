Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно осуществилось: есть важный нюанс

Нумеролог раскрыла секрет успешной формулировки желания на Новый год

Ночью с 31 декабря на 1 января, встречая Новый год, все мы в 0 часов 0 минут загадываем желания. Оказывается, что просить абстрактного мира во всем мире или счастья для семьи не стоит: такие запросы вселенная не принимает. Подробнее о секретах загадывания новогоднего желания "Телеграфу" рассказала нумеролог Лариса Нохрина.

Прежде всего, вы должны знать, что в Новый год нужно сосредоточить свои мысли на вашем самом заветном желании.

Главное правило – загадывать желание, которое относится конкретно к вам, касается вас лично. Просить что-то для других как в новогоднюю ночь, так и в другой момент года, неправильно. По словам нумеролога, загадывать желание о другом человеке нецелесообразно ни в какое время.

Момент, когда на циферблате минутная и часовая стрелки достигнут нуля, отмечает Нохрина, выводит нас за пределы материального мира.

Кроме того, нумеролог советует загадывать желания и в других праздничные даты. В частности, в Рождество Христово, 7 января, и Крещение Господне, 19 января. Делать это следует ночью. В эти праздники, добавляет Нохрина, в 00.00 открываются небеса и наши желания прямиком транслируются во вселенную.

Напомним, согласно китайскому гороскопу символом Нового 2022 года станет Черный Тигр. Чтобы задобрить полосатого хозяина года, вам нужно подобрать наряд в синих, черных и золотых тонах. Постарайтесь, чтобы праздничный стол был разнообразным, а в новогоднем меню были мясные блюда.

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