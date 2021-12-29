Фортуна будет благосклонна: 4 знака китайского гороскопа, которых ждет успех в год Черного Тигра

2022 год многое изменит в жизни каждого из этих знаков Зодиака.

Вот-вот наступит Новый 2022-й год, покровителем которого станет Черный Водяной Тигр. Астрологи отмечают, что Черный Тигр поможет каждому, кто сумеет победить в себе лень и будет настойчиво пробиваться к своему светлому будущему. Однако к некоторым представителям зодиакального круга, новый хозяин года будет более благосклонен, чем к остальным.

Так как стихией 2022-го года является Вода, то именно водные знаки и будут в приоритете, а это люди, рожденные в года Крысы и Свиньи. Также, подфартит и знакам Дерева — рожденным в год Тигра и Кролика.

Источник: Аstroscope

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Самые удачливые знаки Зодиака китайского гороскопа в 2022-м году

Год Крысы

В целом, год Тигра 2022 для Крысы будет удачен. Представителей знака ждет значительная помощь судьбы в достижении желаемого, но важно помнить, что никто не будет ничего делать за вас. Поэтому сразу определитесь, что для вас действительно важно и какие результаты вы хотите получить. Поставьте себе цель и идите к ней.

Год Тигра

У рожденных в год Тигра в 2022 году потенциал будет необычайно высок, поэтому выкладываться нужно будет на все 100%. Упорство и профессионализм помогут добиться высот, которые раньше казались недостижимыми. Если что-то не будет получаться, не переживайте — просто подождите и попробуйте снова.

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Год Кролика

Китайский гороскоп на 2022 год предсказывает Кроликам немало удивительных событий, и зачастую обстоятельства будут складываться исключительно удачно. Однако это совсем не значит, что работать не придется. Год будет удачным, но насколько, насколько вы сумеете реализовать собственный потенциал.

Год Свиньи

Рожденные в год Свиньи в 2022 году будут чувствовать себя уверенно и многие ситуации разрешатся сами собой. Работайте на все сто, тогда получите ещё больше преимуществ, а былые достижения, которые считали значительными, померкнут в сравнении с новыми горизонтами.

Ранее астролог рассказал, что больше всего в год Черного Водяного Тигра повезет четырем знакам Зодиака. Кто оказался в списке счастливчиков — смотрите в нашем предыдущем материале.