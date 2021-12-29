Укр

С чистого листа: четырем знакам Зодиака карты Таро обещают новую жизнь в 2022 году

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
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Близнецы, Раки, Девы и Скорпионы могут начать новую жизнь в новом году Новость обновлена 29 декабря 2021, 17:27
Близнецы, Раки, Девы и Скорпионы могут начать новую жизнь в новом году

Главное не бояться расставаться с прошлым

Каждый в глубине души надеется, что Новый год принесет в нашу жизнь что-то хорошее, приятные перемены и моменты. И для четырех знаков Зодиака в 2022 году так и будет.

Как говорит прогноз карт Таро от "Телеграфа", составленный на новогоднюю неделю, этими знаками станут Близнецы, Рак, Дева и Стрелец.

Близнецам выпала перевернутая Девятка мечей

В обычном положении эта карта пророчит много слез и душевной боли, однако в перевернутом положении смысл кардинально меняется к лучшему и может говорить о том, что после затяжного кризиса жизнь наконец-то начнет налаживаться.

Ракам выпала перевернутая Шестерка кубков

На Новый год у Вас получится начать дышать полной грудью и отпустить все обиды и переживания, которые мучили Вас долгое время. Смотрите вперед в будущее, и не оборачивайтесь на прошлое. Возможно, для этого придется проститься с некоторыми людьми.

Девам выпало Колесо фортуны

И название этой карты говорит само за себя. Начало 2022 года принесет Вам "счастливый билет" в лучшее будущее, а потому не бойтесь рисковать и жить на полную.

Стрельцам выпала карта Шут

Если Вам захочется что-то спонтанно изменить в своей жизни, по мелочи или в глобальном плане, — не сдерживайте себя, действуйте, как велит сердце. Начало года может дать Вам отличную возможность изменить все в лучшую сторону.

Читайте также на "Телеграфе" любовный гороскоп Таро, предсказывающий, кто в следующем году может вступить в брак, а кто проведет его в одиночестве.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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