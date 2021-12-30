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Что делать, если переел в праздники: советы диетолога

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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После Нового года нужно восстанавливать нормальный режим питания
После Нового года нужно восстанавливать нормальный режим питания

Диетолог советует после встречи Нового года завтракать позже обычного

Во время празднования Нового года мы нередко переедаем, а затем с трудом устанавливаем привычный рацион питания. "Телеграф" узнал у диетолога-терапевта Юлии Поворознюк, как быстро и безболезненно вернуться в режим после новогодней ночи.

Завтракаем поздно

Если в новогоднюю ночь вы переели и ужинали поздно, значит должен быть и поздний завтрак. Так, если ужин был в 23-24 часа, то завтрак должен быть около 11-12 часов. Как отмечает диетолог, завтрак должен быть легким. Это могут быть овощной суп или суп на курином бульоне.

Доедать блюда можно, но умеренными порциями

Эксперт рассказывает, что можно есть продукты, которые употребляли накануне. Например, остатки какого-нибудь салата, но важно не переесть – употребляйте не больше 3 столовых ложек. Добавьте в питание квашеные овощи, потому что они улучшают ферментацию. Вы можете съесть кусок мяса, запеченную или фаршированную рыбу, котлету, буженину – около 100-150 граммов.

Пьем воду

Диетолог советует 1 января пить минеральную воду, улучшающую пищеварение.

Напомним, диетолог призывает в канун новогодней ночи не пренебрегать завтраком и обедом. Так у вас меньше шансов съесть лишнее во время празднования.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обязательно должно быть на праздничном столе в Новый год Черного Тигра. Полосатый символ года приветствует мясные блюда, легкие алкогольные напитки и закуски с мясом и овощами.

Теги:
#Питание #Диетолог #Новый год
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