Укр

О чем не стоит просить в Новый год: 4 правила загадывания желаний

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Канун Нового года - время для размышлений о будущих мечтах, целях и планах
Канун Нового года - время для размышлений о будущих мечтах, целях и планах

Правильно загаданное желание в новогоднюю ночь гарантирует его исполнение

Уже в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, мы начинаем задумываться о своих желаниях и планах на будущий год. Как загадать желание, чтобы оно сбылось? Какую нужно выбрать формулировку? Об этом и не только "Телеграфу" рассказала психолог, доктор философии, TV-эксперт и автор статей Елена Шершнева.

Правило 1. Желание должно вызывать радость

Самое важное, на что стоит обращать внимание, это внутренний отклик и ваша реакция на эти желания, эмоции и ощущения.

"Если желание вызывает в вас тревогу, страх того, что не исполнится, другие негативные эмоции, то или еще не пришло время для загадывания такого желания, или необходимо поменять формулировку", — поясняет Шершнева.

Если же желание наполняет сердце предвкушением, восторгом, радостью, приятными ощущениями и эмоциями – тогда это ваше желание.

"Загадывайте такое желание, получайте удовольствие от самого загадывания, предвкушайте то, как оно исполнится: так вы уже настроитесь на правильный лад", — призывает эксперт.

Правило 2. Реалистичность желания

Психолог добавляет, что желание должно быть реалистичным в вашем понимании. Нереалистичные просьбы к вселенной, как правило, и вызывают опасения по поводу того, что не исполнятся. Если же вы полны восторга, то значит подсознательно вы уверены: ваше желание может воплотиться в реальность.

Правило 3. Никакого "не" в загадывании желаний

Шершнева напоминает: "Всем известно правило не употреблять частичку "не", а точнее – использовать формулировки в утвердительной форме".

"Это крайне важно, — акцентирует психолог. — Когда мы что-то отрицаем, то на этом и фокусируемся. Говоря "хочу здоровье" – мы привлекаем здоровье, произнося "не хочу болеть" – окружаем свою жизнь понятием болезней".

Психолог просит обратить внимание на такой момент: если какие-то свои желания вы не можете сформулировать без частички "не", это означает, что фокусировка на негативе так сильна, что может существенно мешать в достижении желаемого. Шершнева рекомендует проработать этот нюанс, отказаться от частичек "не", а уже после в утвердительно и позитивно формулировать свои желания.

Правило 4. Желания как цели

Если вам нравится воспринимать желания как цели – это может существенно помочь в их исполнении.

"Я в своей жизни любит переводить желания в цели. То есть думать о том, как я могу достичь того или иного", — поделилась Шершнева.

В том случае, когда вы считаете, что ваши мечты не в вашей власти – не спешите опускать руки.

"Если какое-то ваше желание не зависит от вас, вы совершенно ничего не можете сделать в его направлении, то тогда очень важно такое желание отпустить. Загадывать, визуализировать, наслаждаться своими приятными эмоциями, предвкушением, а потом мягко отпускать, чтобы не зацикливаться. Поскольку излишняя зацикленность на том или ином желании может его отталкивать", — пояснила психолог.

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Теги:
#Психология #Желания #Новый год
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