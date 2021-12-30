С отступающим 2021-м! Смешные мемы и приколы про Новый год
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Приколы про Новый год помогут поднять настроение себе и своим близким
Иногда кажется, что последние дни перед Новым годом проходят не совсем радостно, как хотелось бы. Но так не должно быть! В этот предновогодний период необходимо, чтобы все были с позитивным настроением, что очень важно в непростые времена.
Чтобы зарядиться весельем и смехом можно посмотреть актуальные новогодние приколы. В этом материале "Телеграф" собрал самые смешные мемы, прикольные карикатуры, веселые новогодние шутки, которые непременно поднимут настроение всем без исключения!
Приколы про Новый год-2022
Еще больше смешных новогодних шуток вы найдете в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над мемами и приколами про Новый год, вам сюда.
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