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С отступающим 2021-м! Смешные мемы и приколы про Новый год

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Новогодние приколы, которые зарядят позитивом
Новогодние приколы, которые зарядят позитивом

Приколы про Новый год помогут поднять настроение себе и своим близким

Иногда кажется, что последние дни перед Новым годом проходят не совсем радостно, как хотелось бы. Но так не должно быть! В этот предновогодний период необходимо, чтобы все были с позитивным настроением, что очень важно в непростые времена.

Чтобы зарядиться весельем и смехом можно посмотреть актуальные новогодние приколы. В этом материале "Телеграф" собрал самые смешные мемы, прикольные карикатуры, веселые новогодние шутки, которые непременно поднимут настроение всем без исключения!

Приколы про Новый год-2022

Еще больше смешных новогодних шуток вы найдете в нашей предыдущей подборке. Также если вы хотите посмеяться над мемами и приколами про Новый год, вам сюда.

Теги:
#Юмор #Новый год #Мемы #Приколы
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