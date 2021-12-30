Инспектор Хвост проверку елки начал: смешные мемы и видео о котиках перед Новым Годом
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Пушистики давно готовы к самой волшебной ночи в году
До встречи Нового 2022 года остались, фактически, считанные часы. Разумеется, что человечество массово готовится к празднику — планирует новогоднее меню, готовит подарки и, конечно же, украшает дом и елку. А за последней уже пристально следят котики, которые безумно влюблены в Новый год.
"Телеграф" решил собрать подборку домашних любимцев, которые всеми лапами и хвостами демонстрируют, насколько для них важны зимние праздники.
И начать, пожалуй, следует с того, что каждый уважающий себя кошатник знает: нет для елки лучшего украшения, нежели домашний любимец. Слишком уж эстетично коты выглядят вместе с елочными игрушками.
А если вы не собираетесь наряжать елку, то
побойтесь Бога подумайте о котах! Как же они в Новый год — и без интенсивных тренировок?
Впрочем, отношения новогоднего деревца и кота часто напоминают стандартную голливудскую историю в стиле "любовь-ненависть". Пушистикам нравится смотреть на елочку и даже играть с ними, но вот восторга от самих новогодних красавиц особо ждать не приходится.
Именно потому люди и принимают весьма неординарные решения о том, как обезопасить елку от домашнего питомца.
Некоторые кошаки при этом всем своим внешним видом показывают, насколько негодуют попытками противных "человеков" ограничить им доступ к новогоднему деревцу.
Впрочем, это все равно не является гарантией, что коты не смогут добраться до зеленой красотки. Уж больно им нравится проводить неожиданные проверки елок. Только и успеваешь заметить, что хвост между ветками торчит!
Впрочем, коты умеют не только заботиться о елочке. Не забывают пушистики и про подарки. Все ведь купили что-то хорошее своему хвостатому товарищу?
А некоторые создают настроение иным способом — исполнением лучших рождественских хитов. Признайтесь, у вас эта песня тоже моментально заиграла в голове!
Есть и котики, сочувствующие и понимающие тех, кого новогодняя суета уже порядком утомила.
Ну а самым жизненным, по мнению нашей редакции, стал кот, который является воплощением последних дней и часов перед встречей Нового года для, кажется, большинства людей.
Поздравляем вас с наступающим и желаем вам и вашим хвостикам всего наилучшего в Новом году! Пусть маленькие тигры только радуют!
А если вам еще хочется веселья, связанного с котиками, то обязательно просмотрите предыдущую тематическую подборку мемов и смешных видео от "Телеграфа".
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