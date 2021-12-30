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Инспектор Хвост проверку елки начал: смешные мемы и видео о котиках перед Новым Годом

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Всем известно, что лучшее украшение новогоднего дерева — это кот Новость обновлена 30 декабря 2021, 10:29
Всем известно, что лучшее украшение новогоднего дерева — это кот

Пушистики давно готовы к самой волшебной ночи в году

До встречи Нового 2022 года остались, фактически, считанные часы. Разумеется, что человечество массово готовится к празднику — планирует новогоднее меню, готовит подарки и, конечно же, украшает дом и елку. А за последней уже пристально следят котики, которые безумно влюблены в Новый год.

"Телеграф" решил собрать подборку домашних любимцев, которые всеми лапами и хвостами демонстрируют, насколько для них важны зимние праздники.

И начать, пожалуй, следует с того, что каждый уважающий себя кошатник знает: нет для елки лучшего украшения, нежели домашний любимец. Слишком уж эстетично коты выглядят вместе с елочными игрушками.

Вероятно, котов манят сверкающие огоньки гирлянд
Вероятно, котов манят сверкающие огоньки гирлянд
Они и сами неплохо выглядят в качестве игрушек
Они и сами неплохо выглядят в качестве игрушек
Лучший ангелочек для елки
Лучший ангелочек для елки

А если вы не собираетесь наряжать елку, то побойтесь Бога подумайте о котах! Как же они в Новый год — и без интенсивных тренировок?

Котики лучше знают
Котики лучше знают

Впрочем, отношения новогоднего деревца и кота часто напоминают стандартную голливудскую историю в стиле "любовь-ненависть". Пушистикам нравится смотреть на елочку и даже играть с ними, но вот восторга от самих новогодних красавиц особо ждать не приходится.

Елка точно сама упала
Думаем, кота можно понять — ведь там же елка!
Думаем, кота можно понять — ведь там же елка!

Именно потому люди и принимают весьма неординарные решения о том, как обезопасить елку от домашнего питомца.

Взяли и заперли елку от кота
Ель на потолке — не выход
Смотрит так, будто точно знает, что допрыгнет
Смотрит так, будто точно знает, что допрыгнет

Некоторые кошаки при этом всем своим внешним видом показывают, насколько негодуют попытками противных "человеков" ограничить им доступ к новогоднему деревцу.

Голые елки — оскорбление для кота
Голые елки — оскорбление для кота

Впрочем, это все равно не является гарантией, что коты не смогут добраться до зеленой красотки. Уж больно им нравится проводить неожиданные проверки елок. Только и успеваешь заметить, что хвост между ветками торчит!

Кажется, что проводится некий древний ритаул
Кажется, что проводится некий древний ритаул

Впрочем, коты умеют не только заботиться о елочке. Не забывают пушистики и про подарки. Все ведь купили что-то хорошее своему хвостатому товарищу?

Кажется, кот умеет разговаривать!

А некоторые создают настроение иным способом — исполнением лучших рождественских хитов. Признайтесь, у вас эта песня тоже моментально заиграла в голове!

Подпеваем!
Подпеваем!

Есть и котики, сочувствующие и понимающие тех, кого новогодняя суета уже порядком утомила.

Очень многим такое состояние знакомо
Очень многим такое состояние знакомо

Ну а самым жизненным, по мнению нашей редакции, стал кот, который является воплощением последних дней и часов перед встречей Нового года для, кажется, большинства людей.

Коты тоже страдают от нервов

Поздравляем вас с наступающим и желаем вам и вашим хвостикам всего наилучшего в Новом году! Пусть маленькие тигры только радуют!

А если вам еще хочется веселья, связанного с котиками, то обязательно просмотрите предыдущую тематическую подборку мемов и смешных видео от "Телеграфа".

Теги:
#Коты #Видео #Кошки #Юмор #Елка #Новый год #Приколы #котики недели
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