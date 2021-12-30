Инспектор Хвост проверку елки начал: смешные мемы и видео о котиках перед Новым Годом

Пушистики давно готовы к самой волшебной ночи в году

До встречи Нового 2022 года остались, фактически, считанные часы. Разумеется, что человечество массово готовится к празднику — планирует новогоднее меню, готовит подарки и, конечно же, украшает дом и елку. А за последней уже пристально следят котики, которые безумно влюблены в Новый год.

"Телеграф" решил собрать подборку домашних любимцев, которые всеми лапами и хвостами демонстрируют, насколько для них важны зимние праздники.

И начать, пожалуй, следует с того, что каждый уважающий себя кошатник знает: нет для елки лучшего украшения, нежели домашний любимец. Слишком уж эстетично коты выглядят вместе с елочными игрушками.

Вероятно, котов манят сверкающие огоньки гирлянд

Они и сами неплохо выглядят в качестве игрушек

Лучший ангелочек для елки

А если вы не собираетесь наряжать елку, то побойтесь Бога подумайте о котах! Как же они в Новый год — и без интенсивных тренировок?

Котики лучше знают

Впрочем, отношения новогоднего деревца и кота часто напоминают стандартную голливудскую историю в стиле "любовь-ненависть". Пушистикам нравится смотреть на елочку и даже играть с ними, но вот восторга от самих новогодних красавиц особо ждать не приходится.

Елка точно сама упала

Думаем, кота можно понять — ведь там же елка!

Именно потому люди и принимают весьма неординарные решения о том, как обезопасить елку от домашнего питомца.

Взяли и заперли елку от кота

Ель на потолке — не выход

Смотрит так, будто точно знает, что допрыгнет

Некоторые кошаки при этом всем своим внешним видом показывают, насколько негодуют попытками противных "человеков" ограничить им доступ к новогоднему деревцу.

Голые елки — оскорбление для кота

Впрочем, это все равно не является гарантией, что коты не смогут добраться до зеленой красотки. Уж больно им нравится проводить неожиданные проверки елок. Только и успеваешь заметить, что хвост между ветками торчит!

Кажется, что проводится некий древний ритаул

Впрочем, коты умеют не только заботиться о елочке. Не забывают пушистики и про подарки. Все ведь купили что-то хорошее своему хвостатому товарищу?

Кажется, кот умеет разговаривать!

А некоторые создают настроение иным способом — исполнением лучших рождественских хитов. Признайтесь, у вас эта песня тоже моментально заиграла в голове!

Есть и котики, сочувствующие и понимающие тех, кого новогодняя суета уже порядком утомила.

Очень многим такое состояние знакомо

Ну а самым жизненным, по мнению нашей редакции, стал кот, который является воплощением последних дней и часов перед встречей Нового года для, кажется, большинства людей.

Коты тоже страдают от нервов

Поздравляем вас с наступающим и желаем вам и вашим хвостикам всего наилучшего в Новом году! Пусть маленькие тигры только радуют!

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