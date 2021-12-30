Как вывести соль с обуви: надежные способы
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Соль и другие химические реагенты нещадно портят обувь
В зимнее время наша обувь подвергается интенсивному воздействию не только морозов, но и соли, которой в большом количестве посыпают тротуары улиц, чтобы предотвратить их скользкость. Кроме соли также используются реагенты — химические вещества, которыми "удобряют" проезжие части.
О том, как очистить обувь от соли, пишет natalka.pp.ua.
Откуда появляются белые пятна на обуви
Вы наверняка замечали, что после пешей прогулки зимой на вашей обуви, особенно замшевой, образуются белые пятна и полоски. Это и есть соль, способствующая порче вещи, с какого бы материала она не была сделана.
Как вывести соль с обуви, которая сделана из кожи
- Касторка или обычное растительное масло. Тщательно протрите высохшие сапожки чистой тряпкой, смоченной в теплой воде. Вытрите кожу сухой тканью и нанесите немного касторового масла с помощью ватного диска. Повторите процедуру по необходимости.
- Уксус и обувной крем. Тщательно уберите остатки соли с помощью зубной щетки, особенно швы. Протрите пятна на коже с помощью, смоченной в растворе столового уксуса, тряпки. Дайте высохнуть обуви около 30 минут. Высохшие сапожки натрите кремом до блеска и оставьте на несколько часов. Прополируйте чистой тканью.
Как вывести соль с обуви, которая сделана из замши
- Щетка и пар. Набейте обувь старыми газетами. Очистите замш с помощью жесткой щетки вдоль ворса, затем – против. Подержите обувь над паром в течении 3-5 минут. После завершения процедуры причешите ворс в одном направлении.
Как защитить обувь от соли и других реагентов
- Перед началом зимнего сезона кожаные сапоги в течение нескольких дней протирайте касторовым маслом. Это снизит риск появления разводов и сделает кожу гораздо более мягкой.
- Обработайте сапоги из кожи водоотталкивающим средством, содержащим силикон, норковым маслом или бесцветным воском.
- Перед выходом на улицу протрите обувь из нубука или замши разрезанной пополам картофелиной.
- Обработайте обувь защитными средствами, которые продаются в магазинах.
Тем временем в моду входят очень комфортные и теплые дутые ботинки. Какие еще обувные тренды актуальны уже сейчас — смотрите в материале "Телеграфа".
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