Как вывести соль с обуви: надежные способы

Соль и другие химические реагенты нещадно портят обувь

В зимнее время наша обувь подвергается интенсивному воздействию не только морозов, но и соли, которой в большом количестве посыпают тротуары улиц, чтобы предотвратить их скользкость. Кроме соли также используются реагенты — химические вещества, которыми "удобряют" проезжие части.

О том, как очистить обувь от соли, пишет natalka.pp.ua.

Откуда появляются белые пятна на обуви

Вы наверняка замечали, что после пешей прогулки зимой на вашей обуви, особенно замшевой, образуются белые пятна и полоски. Это и есть соль, способствующая порче вещи, с какого бы материала она не была сделана.

Как вывести соль с обуви, которая сделана из кожи

Касторка или обычное растительное масло. Тщательно протрите высохшие сапожки чистой тряпкой, смоченной в теплой воде. Вытрите кожу сухой тканью и нанесите немного касторового масла с помощью ватного диска. Повторите процедуру по необходимости. Уксус и обувной крем. Тщательно уберите остатки соли с помощью зубной щетки, особенно швы. Протрите пятна на коже с помощью, смоченной в растворе столового уксуса, тряпки. Дайте высохнуть обуви около 30 минут. Высохшие сапожки натрите кремом до блеска и оставьте на несколько часов. Прополируйте чистой тканью.

Как вывести соль с обуви, которая сделана из замши

Щетка и пар. Набейте обувь старыми газетами. Очистите замш с помощью жесткой щетки вдоль ворса, затем – против. Подержите обувь над паром в течении 3-5 минут. После завершения процедуры причешите ворс в одном направлении.

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Как защитить обувь от соли и других реагентов

Перед началом зимнего сезона кожаные сапоги в течение нескольких дней протирайте касторовым маслом. Это снизит риск появления разводов и сделает кожу гораздо более мягкой. Обработайте сапоги из кожи водоотталкивающим средством, содержащим силикон, норковым маслом или бесцветным воском. Перед выходом на улицу протрите обувь из нубука или замши разрезанной пополам картофелиной. Обработайте обувь защитными средствами, которые продаются в магазинах.

Тем временем в моду входят очень комфортные и теплые дутые ботинки. Какие еще обувные тренды актуальны уже сейчас — смотрите в материале "Телеграфа".