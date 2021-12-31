Моргенштерн, Элина Свитолина и Тарас Цымбалюк: самые громкие свадьбы 2021 года звезд в Украине и не только

Год запомнился тайными свадебными церемониями и звездными молодоженами, которым за 50

В 2021 году свадебный бум начал набирать прежние, доковидные обороты. Среди поженившихся за последние 12 месяцев пар много звездных личностей – певцов, актеров и спортсменов. "Телеграф" вспоминает, кто из известных персон решился на бракосочетание в уходящем году.

Николас Кейдж

Свадьба Николаса Кейджа

16 февраля голливудский актер Николас Кейдж, которому 57 лет, поженился в пятый раз. Под венец в Лас-Вегасе звездный жених повел 26-летнюю японку Рико Шибата. Невеста надела на церемонию эксклюзивное кимоно.

Ариана Гранде

Ариана Гранде с женихом

15 мая состоялась тайная свадьба 28-летней американской певицы Арианы Гранде и ее любимого Далтона Гомеса, с которым она познакомилась в 2020 году. Роспись проходила в доме артистки, что в Калифорнии. Присутствовали только самые близкие.

Гвен Стефани

Свадьба Гвен Стефани

3 июля вышла замуж 51-летняя американская исполнительница Гвен Стефани. Ее избранником стал 45-летний Блейк Шелтон, с которым певица состояла в отношениях 6 лет. Пышная церемония проходила на ранчо жениха в Оклахоме. Платье невесты создала знаменитая дизайнерка Вера Вонг. Свадьба проходило тайно от СМИ, но позже возлюбленные поделились снимками с их памятного дня.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк 3 июля женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Свадьба с самыми родными проходило среди живописных пейзажей в Карпатах.

Наталья Краснова

Наталья Краснова с мужем

9 июля российский блогер-миллионник 41-летняя Наталья Краснова в третий раз вышла замуж. Личность своего новоиспеченного супруга Краснова скрывает.

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Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла замуж

16 июля покинула ряды холостячек украинская теннисистка Элина Свитолина. Ее мужем стал француз Гаэль Монфис, тоже теннисист. Свадьба в лавандовых тонах проходила в Швейцарии.

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Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

В июле в Турции состоялась тайная свадьба российской актрисы с украинскими корнями Ирины Горбачевой и украинского певца, участника группы "Агонь" Антона Савлепова. Звездные персоны были знакомы уже несколько лет, а в 2020 официально заявили о том, что они пара.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Свадьба Дарьи Легейды и Дмитрия Совы

28 августа сложилась новая творческая семейная пара: поженились украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда. Церемония проходила на берегу Днепра в Киеве.

Настя "с собачкой из Уханя" и глава ГМС Максим Соколюк

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

29 августа сыграли свадьбу глава Госмиграционой службы Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, известная как "девушка с собачкой из Уханя". Церемония прошла спустя полгода после официальной росписи молодых. Как известно, свела пару пандемия и напряженная ситуация с выездом из Китая, в которой оказалась 25-летняя Настя со своим любимцем. Для Соколюка это второй брак.

Моргенштерн

Моргенштерн и Дилара

23-летний российский певец Моргенштерн 31 августа официально узаконил отношения со своей девушкой Диларой, с которой он знаком более 4 лет. Свадьба была в духе эпатажного исполнителя: с цыганами, дракой, обменом нарядами, развратными танцами, тамадой Ксенией Собчак и именитыми гостями. Так, ведущая и блогерка Настя Ивлеева пожаловала на церемонию в траурном наряде.

Лили Коллинз

Лили Коллинз с женихом

4 сентябре пошла под венец 33-летняя англо-американская актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз. Ее муж — 38-летний режиссер Чарли Макдауэлл. Торжество с молодоженами и их близкими состоялось на живописных горячих источниках Дантон, штат Колорадо.

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга связала себя узами брака с тренером по карате Владимиром Зарецким. Свадьбу играли в конце сентября в одном из ресторанов Одессы.

Пэрис Хилтон

Свадьба Пэрис Хилтон

40-летняя светская львица, американская актриса Пэрис Хилтон впервые вышла замуж 11 ноября 2021 года. Ее супругом стал ровесник невесты, писатель и предприниматель Картер Реум. На свадьбе у звездной невесты было несколько роскошных нарядов. Пышное торжество длилось три дня кряду в имении Бель-Эйр, Лос-Анджелес.

Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее возлюбленный, казахский миллионер, Алмаз успели сыграть сразу две свадьбы. Одну из них на Мальдивах в начале года, а уже официально расписались в одном из ЗАГСов Киева 11 ноября. У невесты было два свадебных наряда.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин с супругой

2 декабря победитель "Голоса страны-10" 19-летний Роман Сасанчин женился на своей 23-летней девушке Иванке. А уже 30 декабря у пары родилась дочка. Добавим, что пышной свадьбы у молодых не было: Иванна и Роман расписались спонтанно и быстро в ЗАГСе в тот же день, когда пришли подавать документы. Однако мечтают устроить яркую свадебную церемонию уже после рождения малышки.

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