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Моргенштерн, Элина Свитолина и Тарас Цымбалюк: самые громкие свадьбы 2021 года звезд в Украине и не только

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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2021 год выдался урожайным на свадьбы
2021 год выдался урожайным на свадьбы

Год запомнился тайными свадебными церемониями и звездными молодоженами, которым за 50

В 2021 году свадебный бум начал набирать прежние, доковидные обороты. Среди поженившихся за последние 12 месяцев пар много звездных личностей – певцов, актеров и спортсменов. "Телеграф" вспоминает, кто из известных персон решился на бракосочетание в уходящем году.

Николас Кейдж

Свадьба Николаса Кейджа
Свадьба Николаса Кейджа

16 февраля голливудский актер Николас Кейдж, которому 57 лет, поженился в пятый раз. Под венец в Лас-Вегасе звездный жених повел 26-летнюю японку Рико Шибата. Невеста надела на церемонию эксклюзивное кимоно.

Ариана Гранде

Ариана Гранде с женихом
Ариана Гранде с женихом

15 мая состоялась тайная свадьба 28-летней американской певицы Арианы Гранде и ее любимого Далтона Гомеса, с которым она познакомилась в 2020 году. Роспись проходила в доме артистки, что в Калифорнии. Присутствовали только самые близкие.

Гвен Стефани

Свадьба Гвен Стефани
Свадьба Гвен Стефани

3 июля вышла замуж 51-летняя американская исполнительница Гвен Стефани. Ее избранником стал 45-летний Блейк Шелтон, с которым певица состояла в отношениях 6 лет. Пышная церемония проходила на ранчо жениха в Оклахоме. Платье невесты создала знаменитая дизайнерка Вера Вонг. Свадьба проходило тайно от СМИ, но позже возлюбленные поделились снимками с их памятного дня.

Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко
Тарас Цымбалюк и Тина Антоненко

Украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк 3 июля женился на своей возлюбленной Тине Антоненко. Свадьба с самыми родными проходило среди живописных пейзажей в Карпатах.

Наталья Краснова

Наталья Краснова с мужем
Наталья Краснова с мужем

9 июля российский блогер-миллионник 41-летняя Наталья Краснова в третий раз вышла замуж. Личность своего новоиспеченного супруга Краснова скрывает.

Элина Свитолина

Элина Свитолина вышла замуж
Элина Свитолина вышла замуж

16 июля покинула ряды холостячек украинская теннисистка Элина Свитолина. Ее мужем стал француз Гаэль Монфис, тоже теннисист. Свадьба в лавандовых тонах проходила в Швейцарии.

Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Ирина Горбачева и Антон Савлепов
Ирина Горбачева и Антон Савлепов

В июле в Турции состоялась тайная свадьба российской актрисы с украинскими корнями Ирины Горбачевой и украинского певца, участника группы "Агонь" Антона Савлепова. Звездные персоны были знакомы уже несколько лет, а в 2020 официально заявили о том, что они пара.

Дарья Легейда и Дмитрий Сова

Свадьба Дарьи Легейды и Дмитрия Совы
Свадьба Дарьи Легейды и Дмитрия Совы

28 августа сложилась новая творческая семейная пара: поженились украинские актеры Дмитрий Сова и Даша Легейда. Церемония проходила на берегу Днепра в Киеве.

Настя "с собачкой из Уханя" и глава ГМС Максим Соколюк

Максим Соколюк и Анастасия Зинченко
Максим Соколюк и Анастасия Зинченко

29 августа сыграли свадьбу глава Госмиграционой службы Максим Соколюк и Анастасия Зинченко, известная как "девушка с собачкой из Уханя". Церемония прошла спустя полгода после официальной росписи молодых. Как известно, свела пару пандемия и напряженная ситуация с выездом из Китая, в которой оказалась 25-летняя Настя со своим любимцем. Для Соколюка это второй брак.

Моргенштерн

Моргенштерн и Дилара
Моргенштерн и Дилара

23-летний российский певец Моргенштерн 31 августа официально узаконил отношения со своей девушкой Диларой, с которой он знаком более 4 лет. Свадьба была в духе эпатажного исполнителя: с цыганами, дракой, обменом нарядами, развратными танцами, тамадой Ксенией Собчак и именитыми гостями. Так, ведущая и блогерка Настя Ивлеева пожаловала на церемонию в траурном наряде.

Лили Коллинз

Лили Коллинз с женихом
Лили Коллинз с женихом

4 сентябре пошла под венец 33-летняя англо-американская актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз. Ее муж — 38-летний режиссер Чарли Макдауэлл. Торжество с молодоженами и их близкими состоялось на живописных горячих источниках Дантон, штат Колорадо.

Анжелика Терлюга

Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий
Анжелика Терлюга и Владимир Зарецкий

29-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга связала себя узами брака с тренером по карате Владимиром Зарецким. Свадьбу играли в конце сентября в одном из ресторанов Одессы.

Пэрис Хилтон

Свадьба Пэрис Хилтон
Свадьба Пэрис Хилтон

40-летняя светская львица, американская актриса Пэрис Хилтон впервые вышла замуж 11 ноября 2021 года. Ее супругом стал ровесник невесты, писатель и предприниматель Картер Реум. На свадьбе у звездной невесты было несколько роскошных нарядов. Пышное торжество длилось три дня кряду в имении Бель-Эйр, Лос-Анджелес.

Иванна Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук и Алмаз
Иванна Онуфрийчук и Алмаз

Украинская ведущая Иванна Онуфрийчук и ее возлюбленный, казахский миллионер, Алмаз успели сыграть сразу две свадьбы. Одну из них на Мальдивах в начале года, а уже официально расписались в одном из ЗАГСов Киева 11 ноября. У невесты было два свадебных наряда.

Роман Сасанчин

Роман Сасанчин с супругой
Роман Сасанчин с супругой

2 декабря победитель "Голоса страны-10" 19-летний Роман Сасанчин женился на своей 23-летней девушке Иванке. А уже 30 декабря у пары родилась дочка. Добавим, что пышной свадьбы у молодых не было: Иванна и Роман расписались спонтанно и быстро в ЗАГСе в тот же день, когда пришли подавать документы. Однако мечтают устроить яркую свадебную церемонию уже после рождения малышки.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из знаменитых политиков и артистов скончался в 2021 году. Кто-то из звезд умер уже в преклонном возрасте, а кто-то покинул этот мир внезапно и загадочно.

Теги:
#Свадьба #Хилтон #Моргенштерн #Иванна Онуфрийчук
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