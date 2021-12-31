Укр

Минута и готово: лайфхак, как моментально измельчить яйца на салаты

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как быстро порезать яйца без яйцерезки Новость обновлена 31 декабря 2021, 11:42
Как быстро порезать яйца без яйцерезки

Этот способ поможет сэкономить время на кухне.

Канун Нового года это всегда напряженный день, половина которого проходит на кухне, ведь нужно много всего приготовить. Поэтому очень полезно будет знать несколько лайфхаков, которые позволят сэкономить время приготовления блюд.

Так как во многих салатах одним из ингредиентов являются яйца, мы предлагаем вашему вниманию совет, как за несколько секунд можно их измельчить. Для этого не нужно ничего сверхъестественного, лишь вареные яйца и толкушка для картошки.

Этот лайфхак "Телеграф" нашел на странице кулинарного блога в Инстаграм foody_clubs.

Как измельчить варёные яйца за несколько секунд:

Положите в тарелку несколько вареных яиц и измельчите их толкушкой для картофеля. Вот и весь "рецепт".

А чтобы узнать заранее, что готовит новый 2022 год, следует прочить прогноз астрологов. Звезды рассказали, кто в списке любимцев фортуны на 2022 год.

Также уже известно, каких представителей знаков Зодиака ждут приятные перемены в 2022 году.

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#Яйца #Лайфхак
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