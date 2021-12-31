"Не бойтесь быть собой и мечтать!": как Астафьева, Сумская и другие украинские звезды поздравили с наступающим Новым годом (фото, видео)

Чего желают селебрити в 2022-м году

К Новому 2022 году остались считанные часы. Многие из нас уже провели итоги непростого уходящего года, сейчас накрывают праздничные столы и поздравляют своих близких и друзей с наступающим, желая дорогим людям всего самого лучшего.

Звезды украинского шоу-бизнеса тоже не забыли о своих поклонниках. Селебрити поделились семейными фото, поблагодарили жизнь за те ценные уроки, которые она преподнесла в 2021-м, а также поздравили с наступающим Новым годом.

Санта Димопулос

Украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос опубликовала фото со своим мужем и детьми. 34-летняя артистка пожелала "всем, невзирая на любые бури и невзгоды, иметь свой оплот, свою тихую (или шумную) гавань, где вас любят и ждут. Не бойтесь быть собой и мечтать! Благодарите, любите, замечайте детали, живите с открытым сердцем и сейте добро".

Alyona Alyona

Рэперша Алена Савраненко, которая в этом месяце представила фанатам своего парня, блогера Yoxden (Дениса), создала настоящую новогоднюю открытку, на которой позирует вместе с любимым.

"Крутой год… Я искренне желаю, чтобы 2022 год был еще круче для всех нас. Сегодня мы с Денисом поздравляем вас вдвоем и желаем вам: двойную дозу счастья, двойную дозу здоровья, двойную дозу самых ярких эмоций, чтобы мечты сбывались вдвое быстрее и работалось вам вдвое легче. Любим вас и очень крепко обнимаем! Целеем, с наступающим Новым годом!"

Даша Астафьева

Бывшая солистка группы NikitA, украинская певица и модель Даша Астафьева поблагодарила 2021 год "за старую и новую меня. За близких, которые рядом и с ними все хорошо. Пусть так и будет! Особенно двоих пушистых. Все ещё любимее и важнее, когда рядом эти два свидетеля. Но больше всего, я хочу поблагодарить те сердца, которые поверили и сделали смелые шаги. Такие люди зарождают бесстрашие и сумасшедшее желание жить! Благодарю и прощай. 2022 дисуда! Я хочу тебя. Ребят, будьте счастливы, не уставайте искать и находить своё счастье!"

Александра Кучеренко

Украинская телеведущая, супруга ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова Александра Кучеренко пожелала своим подписчикам в Инстаграме, чтобы их любимые всегда были рядом.

"С наступающим!", — написала телеведущая, прикрепив к посту совместное фото со своим мужем.

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская написала: "Поздравляю вас, дорогие друзья, с грядущим Новым 2022 годом!! Пусть он будет светлым и мирным для нашей планеты!"

Monatik

Украинский певец Дмитрий Монатик показал видеоотрывки из своей жизни. На кадрах исполнитель запечатлел свою жену и двух сыновей, совместный приключения и курьезные моменты.

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"60% того, что увидел мой телефон… Оу, Мой Год! Ты научил меня жить теми, кто этого действительно заслуживает. Благодарю!!! Тигр!!!! Мы готовы… Всех с наступающим новым годом!!!"

Евгений Комаровский

Известный в Украине и за ее пределами врач-педиатр Евгений Комаровский нарядился в Деда Мороза. Мужчина пожелал своим подписчикам "детишек послушных, мужиков не жадных, женщин добрых".

Также Комаровский написал в своем посте: "С наступающим 2022 годом! Друзей, любви, оптимизма, здоровья! Побольше доброты, красоты, путешествий! И взаимопонимания с хорошими людьми!"

Добавим, что этот Новый год некоторые из нас будут отмечать в одиночестве. Какие преимущества есть в уединенном праздновании 2022 года — читайте в нашем предыдущем материале.