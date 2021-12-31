Чтобы все сбылось: 3 важных правила загадывания желаний в новогоднюю ночь

Вселенная даст кучу возможностей, а весь мир будет помогать вам их реализовать

Казалось бы, это проще простого — правильно загадать желание, но почему же желания тогда сбываются не у всех?

Как пишет астролог Елена с ником astrologia_horarnaya в Инстаграме, важно соблюсти 3 правила, перед тем как загадывать желание:

Важно быть щедрыми: вы не только берёте из этого мира, а ещё и отдаёте: добрые дела, благотворительность, забота о ком-то/чем-то обязательна дабы соблюдать гармонию. Запомните: вы щедры к миру — мир щедр к вам. Важно разрешить себе это иметь — правильно представлять: например вы хотите авто — вы не должны бояться дорогую машину. Вы должны смело представлять ее не перед собой, а себя в ней за рулём. Чтобы было легче — помните: вещи для людей, а не люди для вещей. Важно получить удовольствие от реализации желания — правильно им воспользоваться — воспользоваться для себя и во благо.

Когда нужно загадывать желание в Новый год:

Самое лучшее время для загадывания желаний буквально 31 декабря в полночь. Это объясняется тем, что очень большое количество людей загадывают желания в новогоднюю ночь ровно в полночь, тем самым коллективно создают мощный эгрегор для осуществления желаний.

Желания можно записать на листок, но не стоит сжигать и бросать в бокал, а лучше спрятать в сокровенное место.

Как ранее писал "Телеграф", 2022 год, согласно китайскому календарю, имеет два главных символа – Дерево (Тигр) и Вода. Они, в свою очередь, предполагают 5 основных условий успеха.