Что нужно сделать утром 1 января, чтобы год сложился удачно: 4 обязательных пункта

Первый день года стоит начать с положительных эмоций

Начать менять жизнь к лучшему можно в любой день, но если вам нужна особенная мотивация, то первый день нового года – отличный повод начать жизнь с новой страницы.

Психолог Оксана Глущенко рассказала для "РБК-Украина", что необходимо сделать 1 января, чтобы новый год стал удачным. Некоторые дела можно даже совместить с просмотром новогодних фильмов и поеданием праздничных салатов.

Эксперт советует начинать 1 января с таких задач:

обдумать планы на год; составить перечень целей и задач; продумать, как можно достичь желаемого; работать над новыми привычками, которые изменят жизнь к лучшему.

Психолог рекомендует не перегружать себя новыми задачами в праздники и посвятить первое января семье и близким, позволить себе отдохнуть, спокойно перезагрузиться и зарядиться позитивными эмоциями.

Оксана Глущенко также считает необходимым начать утро с положительных улыбок и благодарности миру за еще один прожитый год. По ее словам, что не происходило бы в прошлом году, важно оставить весь негатив в прошлом и стараться окружать себя только тем, что приносит радость и удовольствие. Также 1 января стоит поздравить друзей и знакомых с Новым годом.

Начните утро с улыбки и благодарности: новому году, людям, которые вас окружают. Позвоните друзьям, знакомым, отправьте им сообщения в мессенджерах и пожелайте им целый год жить в позитивном ритме.

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