Свет в конце тоннеля: карты Таро обещают двум знакам Зодиака перемены к лучшему в 2022 году
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У двух знаков кризис наконец-то закончится
В Новый год каждый хоть немного, да верит в чудо, и надеется, что в следующие 12 месяцев в жизни обязательно что-то изменится к лучшему.
Для двух знаков Зодиака так и будет, — как говорит гороскоп Таро от "Телеграфа" на следующий год, ими станут Рак и Скорпион.
Ракам выпала карта Король кубков
Это очень благоприятная карта, которая обещает, что неприятности наконец начнут обходить Вас стороной, черная полоса закончится, а во всех делах будет сопутствовать удача. В 2022 году Вы будете склонны к домашнему уюту, искренности и щедрости.
Если у Вас были серьезные планы на ближайший год, то скорее всего они воплотятся. Также есть шанс, что Вы встретите партнера, с которым завяжутся крепкие отношения.
Скорпиону выпала карта перевернутая Луна
В прямом положении эта карта прогнозирует страхи и обман, но в перевернутом положении указывает на то, что вскоре кризис закончится и в конце тоннеля начнет брезжить свет.
Возможно, Вы некоторое время были в плену вредных привычек, страхов, проблем и самообмана, однако перевернутая Луна говорит, что вскоре это закончится и Вы снова найдете свой путь по жизни.
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