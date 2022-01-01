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Свет в конце тоннеля: карты Таро обещают двум знакам Зодиака перемены к лучшему в 2022 году

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Новый год принесет перемены в жизни Раков и Скорпионов
Новый год принесет перемены в жизни Раков и Скорпионов

У двух знаков кризис наконец-то закончится

В Новый год каждый хоть немного, да верит в чудо, и надеется, что в следующие 12 месяцев в жизни обязательно что-то изменится к лучшему.

Для двух знаков Зодиака так и будет, — как говорит гороскоп Таро от "Телеграфа" на следующий год, ими станут Рак и Скорпион.

Ракам выпала карта Король кубков

Это очень благоприятная карта, которая обещает, что неприятности наконец начнут обходить Вас стороной, черная полоса закончится, а во всех делах будет сопутствовать удача. В 2022 году Вы будете склонны к домашнему уюту, искренности и щедрости.

Если у Вас были серьезные планы на ближайший год, то скорее всего они воплотятся. Также есть шанс, что Вы встретите партнера, с которым завяжутся крепкие отношения.

Скорпиону выпала карта перевернутая Луна

В прямом положении эта карта прогнозирует страхи и обман, но в перевернутом положении указывает на то, что вскоре кризис закончится и в конце тоннеля начнет брезжить свет.

Возможно, Вы некоторое время были в плену вредных привычек, страхов, проблем и самообмана, однако перевернутая Луна говорит, что вскоре это закончится и Вы снова найдете свой путь по жизни.

Читайте также на "Телеграфе", что пророчат карты Таро всем знакам Зодиака в любовном плане на 2022 год.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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