Не то будет плохо: трем знакам Зодиака карты Таро советуют измениться в 2022 году

Оставить всё как есть уже просто нельзя

Многие обещают себе на Новый год изменить свою жизнь к лучшему, но для трех знаков Зодиака в 2022 году перемены просто необходимы.

Как говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный для всех знаков Зодиака на 2022 год, этими знаками являются Овен, Лев и Весы.

Овнам выпала карта перевернутый Суд

В Вашей жизни наблюдается определенный застой, перемены давно назрели, но Вы все никак не можете на них решиться, — возможно, тому есть объективные причины, но скорее всего Вы сами просто не хотите.

В этом положении карта указывает на Вашу неправоту, и рекомендует пересмотреть Ваши идеалы в ближайшие месяцы.

Львам выпал перевернутый Император

В 2022 году Львы могут пострадать от собственного безрассудства, нерешительности, упрямства и ребячества. Из-за этих качеств Вы провалите задуманное и потеряете авторитет.

Однако провала можно избежать, — если Вы сможете стать более зрелым.

Весам выпала Башня

Эта карта говорит о том, что для Весов наступил переломный год, пришло время внутренних перемен. И чем более открыты Вы будете, тем безболезненнее пройдет трансформация.

Если же Вы будете поддаваться изменениям неохотно, они все равно придут, но через смену работы, место жительства, крах отношений или нервные срывы.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал прогноз по картам Таро, кого ждут измены и женитьба в 2022 году.