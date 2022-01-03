Укр

Потянуло на Родину? Ани Лорак внезапно анонсировала концерты в Украине

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ани Лорак едет в тур Украиной Новость обновлена 03 января 2022, 17:05
Ани Лорак едет в тур Украиной

Артистка анонсировала концерты в Харькове, Запорожье и Херсоне.

Популярная украинская певица Ани Лорак, которую ранее обвинили в плагиате образа у российской певицы Зиверт, последние года жила и строила свою карьеру в России. Однако в 2021-м году артистка решила вспомнить о своей родине, и вернулась в Украину, дав несколько концертов в Одессе, и даже выпустила новый украиноязычный трек.

Видимо успех так впечатлил Ани Лорак, что певица решила отправиться с туром по украинским городам в 2022-м году. Об этом исполнительница рассказала в интервью "КП в Украине".

"В этом году мы с моей командой обрадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни" — анонсировала концерты Ани Лорак.

Стоит отметить, что несмотря на то, что график еще формируется, уже известны даты проведения первых трех концертов: 20 мая состоится выступление в Харькове, 22 мая — в Запорожье, и 23-го — в Херсоне.

На сайте internet-bilet.ua уже можно приобрести билет на концерт в Харькове. Стоимость билетов стартует от 590 грн. Самые дорогие места можно приобрети за более 3 тыс. грн.

Напомним, что в октябре 2021 года Ани Лорак, которая последние годы живет и работает в стране-агрессоре России, впервые за 7 лет дала интервью украинскому телеканалу "1+1". В программе "ЖВЛ" артистка рассказала, что на нее якобы был сделан "политический заказ". Интервью 42-летней звезды высмеял украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, отметив, что у артистки "мало мозгов".

Теги:
#Ани Лорак #Певица
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