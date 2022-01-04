Постные блюда на Рождественский стол: что обязательно нужно приготовить в Сочельник

Традиционно на стол ставят двенадцать постных блюд, по числу Христовых апостолов.

Вечером, 6 января, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник. Это важный день, в который принято готовиться к Рождеству. Также, это и последний день Рождественского поста, поэтому он отличается особой строгостью.

Традиционно Рождество встречают в кругу самых близких и родных, ставя на праздничный стол двенадцать постных блюд – по числу апостолов. Начинать трапезу 6 января можно было только тогда, когда на небе появлялась первая звезда, которая когда-то известила о рождении Иисуса Христа.

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12 традиционных постных блюд для Святого Вечера

Кутья или сочиво

Это блюдо является основным блюдом Сочельника. Именно с ложки кутьи должен начинаться праздничный ужин перед Рождеством.

Чем богаче кутья, тем больше счастья и достатка ожидает семью в новом году.

Узвар

Напиток, который считается хозяином Сочельника. Узвар считается символом жизни и очищения.

Рыба

Рыба считается символ христианства, поэтому в Святой Вечер на столе она должна обязательно присутствовать. Как именно вы ее приготовите, выбирайте сами.

Среди множества способов его приготовления выберите оптимальный для себя.

Борщ

На праздничном столе обязательно должно быть первое блюдо, однако варить его нужно без мяса.

Постные голубцы

Начинкой для таких голубцов может стать рис с овощами или пшено с грибами.

Капуста

На столе в Сочельник должны присутствовать блюда из свежей или квашеной капусты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами.

Вареники

Среди 12-ти рождественских блюд вареники занимают особое место, ведь они символизируют Луну. Вареники также должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса.

В качестве начинки используется картошка, капуста, грибы, мак, яблоки и чернослив.

Каша

Кашу можно приготовить любую.

Свекла

Этот овощ всегда был в почете у христиан, поэтому на рождественском столе должен быть винегрет.

Не лишним будет украсить стол солеными огурчиками и даже грибочками.

Фасоль

В Сочельник также важны блюда из бобовых, ведь они по сытости заменяют мясные блюда.

Рагу из овощей

Для приготовления постного рагу можно использовать любые овощи, которые есть у вас в запасе.

Выпечка

В Сочельник принято выпекать рождественские пряники и панянки, основой которых является медовое пресное тесто. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики и пампушки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.