Постные блюда на Рождественский стол: что обязательно нужно приготовить в Сочельник
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Традиционно на стол ставят двенадцать постных блюд, по числу Христовых апостолов.
Вечером, 6 января, православные христиане отмечают Навечерие Рождества Христова, или Рождественский Сочельник. Это важный день, в который принято готовиться к Рождеству. Также, это и последний день Рождественского поста, поэтому он отличается особой строгостью.
Традиционно Рождество встречают в кругу самых близких и родных, ставя на праздничный стол двенадцать постных блюд – по числу апостолов. Начинать трапезу 6 января можно было только тогда, когда на небе появлялась первая звезда, которая когда-то известила о рождении Иисуса Христа.
12 традиционных постных блюд для Святого Вечера
- Кутья или сочиво
Это блюдо является основным блюдом Сочельника. Именно с ложки кутьи должен начинаться праздничный ужин перед Рождеством.
- Узвар
Напиток, который считается хозяином Сочельника. Узвар считается символом жизни и очищения.
- Рыба
Рыба считается символ христианства, поэтому в Святой Вечер на столе она должна обязательно присутствовать. Как именно вы ее приготовите, выбирайте сами.
- Борщ
На праздничном столе обязательно должно быть первое блюдо, однако варить его нужно без мяса.
- Постные голубцы
- Капуста
На столе в Сочельник должны присутствовать блюда из свежей или квашеной капусты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами.
- Вареники
Среди 12-ти рождественских блюд вареники занимают особое место, ведь они символизируют Луну. Вареники также должны быть постными, без добавления молока, яиц, сыра и мяса.
- Каша
Кашу можно приготовить любую.
- Свекла
Этот овощ всегда был в почете у христиан, поэтому на рождественском столе должен быть винегрет.
- Фасоль
В Сочельник также важны блюда из бобовых, ведь они по сытости заменяют мясные блюда.
- Рагу из овощей
Для приготовления постного рагу можно использовать любые овощи, которые есть у вас в запасе.
- Выпечка
В Сочельник принято выпекать рождественские пряники и панянки, основой которых является медовое пресное тесто. Также готовят постные и дрожжевые оладьи, блинчики и пампушки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина может перейти на празднование Рождества исключительно в декабре, однако произойдет это не очень скоро. Такое мнение озвучил глава Православной церкви Украины Епифаний.
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