Денежный гороскоп Таро на 2022 год: Близнецов ждет карьерный прорыв, а Львы могут потерять работу

Многим 2022 год принесет испытания

Новый 2022 год предоставит множество возможностей для новых достижений и развития, однако их будут сопровождать и сложности.

"Телеграф" сделал расклад Таро, что ждет каждый знак Зодиака в профессиональном аспекте жизни в этом году (любовный гороскоп смотрите по этой ссылке).

Вот какие карты выпали

Овен — Семерка кубков (Мечты)

Эта карта говорит о том, что Вы погружены в иллюзии и будто бы живете в собственном мире, не желая принимать реальность. В ближайшие месяцы есть шанс на творческий прорыв, но велик шанс ошибиться, — очень хорошо подумайте, прежде чем принимать серьезные решения.

Телец — Семерка мечей

В этом году Вас может ждать подвох в рабочих вопросах и будет трудно закончить все начатые дела. Карта рекомендует посвятить время себе, чтобы восполнить растраченные ресурсы, и быть внимательным, чтобы не наделать ошибок.

Близнецы — перевернутая Тройка кубков

Во многих аспектах Вам не повезет в ближайший год, однако в работе может произойти прорыв, если Вы сможете раскрыть свой творческий потенциал.

Рак — перевернутый Маг

В 2022 году у Вас может появиться соперник или возникнет какая-либо другая тупиковая ситуация, из-за чего у Вас пропадут амбиции и желание развиваться. Карьерных свершений пока ждать не стоит.

Лев — Четверка мечей

Вас ждут проблемы на работе и возможны конфликты с коллегами, которые могут достичь такого градуса накала, что придется менять работу. Все будет валиться из рук, но постарайтесь не замыкаться в себе.

Дева — Королева жезлов

Эта карта указывает на силу воли и желание идти к своей цели, благодаря чему Вы сможете как добиться карьерных успехов, так и открыть дело самостоятельно.

Весы — перевернутая Девятка кубков

В ближайший год Вам будет очень тяжело добиться поставленных целей. Будет казаться, что вот успех уже близок, но постоянно что-то будет его откладывать. Могут возникнуть долги и проблемы с деньгами.

Скорпион — перевернутая Восьмерка жезлов

У Вас могут возникать неожиданные помехи в делах, в попытке решать которые Вы будете принимать поспешные решения, из-за чего сделаете только хуже. Хорошо обдумывайте свои поступки, чтобы не ввязаться в неприятности и судебные разбирательства.

Стрелец — перевернутая Восьмерка кубков

Если имеющаяся работа не устраивает Вас во всех смыслах, то бросайте ее, поскольку сможете найти занятость лучше и с большим достатком.

Козерог — Умеренность

Карта указывает на то, что самое время заняться карьерным ростом, поскольку в ближайший год у Вас будет достаточно сил и терпения, чтобы достигать поставленных целей, — главное не торопиться. Контролировать финансы будет проще, чем раньше, у Вас может получиться собрать какие-то сбережения, но пока их лучше никуда не вкладывать.

Водолей — Восьмерка пентаклей

В 2022 году Вы будете полны карьерных амбиций, будете охотно учиться и работать над карьерными достижениями, благодаря чему станете компетентным специалистом.

Рыбы — перевернутый Иерофант

В перевернутом положении карта предсказывает интриги, потерю авторитета, авантюры и провальные проекты.

Как сообщал "Телеграф", двум знакам Зодиака 2022 год принесет серьезные перемены к лучшему.