Рождество Христово: священник ПЦУ рассказал о великом значении праздника

"Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы исчезла стена, разделявшая Бога и людей, чтобы всем открылась возможность стать Божьими детьми по благодати", — отмечает священник.

В эту пятницу, 7 января, христиане восточного обряда отмечают один из самых великих церковных праздников — Рождество Христово. О значении праздника и поиске Смысла жизни в комментарии "Телеграфу" рассказал священник Православной Церкви Украины (ПЦУ) Михаил Омельян.

"Пришествия Спасителя ожидали целые поколения ветхозаветных праведников, пророки, целые эпохи людей видели смыслом своей жизни увидеть Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Однако были и те, которые, привязанные к временной власти, плененные страстями, не понимая смысла события воплощения Бога, желали, чтобы этого не произошло. Более двух тысяч лет назад Господь исполнил Свое обещание и Сын Божий стал Сыном Человеческим (не переставая быть Богом), чтобы стать не земным владыкой, а спасти весь мир, актуализировать подлинный смысл человеческой жизни", — отмечает священник.

Рождество Христово и поиск Смысла жизни

"Каждый человек хотя бы раз задумывался над смыслом его существования, многие компании все чаще задумываются о повышении коэффициента содержательности их работников. И не каждый ли задавал себе вопрос: где же искать Смысл? Ответ на него мы получим во время Рождественского богослужения, когда услышим пение тропаря: "Рождество Твое, Христе Боже наш, засветило миру свет разума, ибо потому, что звездам служили, от звезды научились поклоняться Тебе, Солнцу правды, и признавать Тебя, что Ты восток с высоты; Господи, слава Тебе". Поэтому в Господе следует найти смысл и свет для мира, ибо "в Нем была жизнь, и жизнь была светом людям. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Ин. 1: 4-5)", — говорит священник.

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"В общем событие рождения радостно, потому что включает в себя торжество жизни. А Рождение Сына Божия – событие вечной радости, которое не уменьшилось даже за более двух тысяч лет и не угаснет, пока будет этот мир. Христос родился на земле, чтобы открыть путь к небу. Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы исчезла стена, разделявшая Бога и людей, чтобы всем открылась возможность стать Божьими детьми по благодати — отмечает Омельян. — Поэтому, ища Смысл жизни, помним, что Он рядом, открываем перед Ним свои сердца и с великой благодарностью принимаем Его любовь и благодать. И да рождается Господь и пребывает и в сердцах ваших. Христос родился! Славим Его!".

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие 12 постных блюд должны быть на столе в рождественский Сочельник, а также публиковал рецепты главного символа рождественского стола — кутьи.