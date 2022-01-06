Как отмечают Сочельник в Украине: главные традиции и запреты

На сочельник на столе обязательно должно быть кутья и узвар

В канун Рождества Христова, которое по новоюлианскому календарю отмечают 7 января, есть еще один большой торжественный христианский праздник — Сочельник — его празднуют 6 января. По давней традиции семья в этот день садится за стол, как на небе взойдет первая звезда.

С Рождественским Сочельником связано множество традиций, обрядов и запретов, о которых рассказывает "Телеграф".

Традиции и обряды на Сочельник 2022

Поскольку Сочельник приходится на последний день Рождественского поста, то блюда на столе должны быть постными — без масла, яиц, молока, сметаны.

Самым главным блюдом праздника считается кутья, но также на праздничном столе должно быть 11 других блюд.

Читайте также: Категория Рецепты Кутья на Рождество: как правильно приготовить праздничное блюдо Чтобы упростить готовку, для кутьи можно купить уже готовую маковую начинку.

Во время ужина необходимо обязательно помянуть всех родных, покинувших этот мир. В некоторых селах для них на столе оставляют свободный набор посуды, потому что считают, что в сочельник духи родных приходят в гости.

Символом праздника считается Дидух – сноп пшеницы, который приносит в дом благополучие. В древности его ставили в углу стола, однако сейчас традиция мало где сохранилась.

Самое главное правило Сочельника – ужин должен начаться с молитвы и зажигания свечи, а все люди за столом обязательно должны попробовать все 12 блюд.

Важно помнить, что доедать блюда до конца нельзя – нужно оставить хотя бы небольшую порцию и поставить в холодильник. Все потому, что его в Сочельник запрещено оставляли пустым, чтобы он не был таким весь следующий год.

Запреты на Святой вечер 2022

В народе считают, что перед Сочельником запрещено завтракать и обедать. В полдень начинается процесс приготовления 12 постных блюд, среди которых кутья и узвар, а к столу все сядут с приходом первой звезды.

Считается, что опаздывать на ужин в Сочельник категорически запрещается, ведь это может привести к разлуке с семьей на весь следующий год.

Есть поверье, согласно которому запрещено выходить из-за стола и даже из дома в Сочельник, чтобы не впустить в жилище нечисть.

Молодым девушкам и парням нельзя сидеть на углах стола. Считается, что поэтому они не смогут встретить свою любовь весь год.

На Сочельник не зовут друзей и знакомых, его принято праздновать исключительно в кругу семьи.

Говорят, что если во время ужина взяли ложку в руку, то снова класть ее на стол не годится, пока не отведаете всех 12 блюд.

Также в этот праздник категорически запрещено ссориться.

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