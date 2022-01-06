Как отмечают Сочельник в Украине: главные традиции и запреты
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На сочельник на столе обязательно должно быть кутья и узвар
В канун Рождества Христова, которое по новоюлианскому календарю отмечают 7 января, есть еще один большой торжественный христианский праздник — Сочельник — его празднуют 6 января. По давней традиции семья в этот день садится за стол, как на небе взойдет первая звезда.
С Рождественским Сочельником связано множество традиций, обрядов и запретов, о которых рассказывает "Телеграф".
Традиции и обряды на Сочельник 2022
Поскольку Сочельник приходится на последний день Рождественского поста, то блюда на столе должны быть постными — без масла, яиц, молока, сметаны.
Самым главным блюдом праздника считается кутья, но также на праздничном столе должно быть 11 других блюд.
Во время ужина необходимо обязательно помянуть всех родных, покинувших этот мир. В некоторых селах для них на столе оставляют свободный набор посуды, потому что считают, что в сочельник духи родных приходят в гости.
Символом праздника считается Дидух – сноп пшеницы, который приносит в дом благополучие. В древности его ставили в углу стола, однако сейчас традиция мало где сохранилась.
Самое главное правило Сочельника – ужин должен начаться с молитвы и зажигания свечи, а все люди за столом обязательно должны попробовать все 12 блюд.
Важно помнить, что доедать блюда до конца нельзя – нужно оставить хотя бы небольшую порцию и поставить в холодильник. Все потому, что его в Сочельник запрещено оставляли пустым, чтобы он не был таким весь следующий год.
Запреты на Святой вечер 2022
В народе считают, что перед Сочельником запрещено завтракать и обедать. В полдень начинается процесс приготовления 12 постных блюд, среди которых кутья и узвар, а к столу все сядут с приходом первой звезды.
Считается, что опаздывать на ужин в Сочельник категорически запрещается, ведь это может привести к разлуке с семьей на весь следующий год.
Есть поверье, согласно которому запрещено выходить из-за стола и даже из дома в Сочельник, чтобы не впустить в жилище нечисть.
Молодым девушкам и парням нельзя сидеть на углах стола. Считается, что поэтому они не смогут встретить свою любовь весь год.
На Сочельник не зовут друзей и знакомых, его принято праздновать исключительно в кругу семьи.
Говорят, что если во время ужина взяли ложку в руку, то снова класть ее на стол не годится, пока не отведаете всех 12 блюд.
Также в этот праздник категорически запрещено ссориться.
Ранее "Телеграф" сообщал, как красиво поздравить родных и близких с Рождеством Христовым.
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