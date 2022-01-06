Гадания в ночь на Рождество: топ-5 способов узнать имя своего суженого

Рождество и Святки — отличное время для гадания и народных обрядов.

Рождество Христово — это один из самых волшебных и магических праздников. Наши предки ассоциировали праздник с чудом, поэтому часто в ночь перед Рождеством проводили различные гадания на судьбу, будущее, а девушки пытались узнать имена своих суженых.

"Телеграф" предлагает вам пять самых точных гаданий на любовь, которые помогут вам узнать имя вашего суженого.

Источник: AstroScope.

Рождественские гадания на суженого

Гадание на имя будущего мужа

В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет и будет именем суженого.

Девушки часто гадают в Рождественский вечер на суженого

Гадание на соли

На ночь перед сном нужно налить в стакан небольшое количество воды и растворить в ней приличное количество соли (в пределах разумного), после чего выпить воду и произнести следующее: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, подай мне пить!". Во сне должен явиться будущий супруг и дать вам напиться.

Гадание на картах

Перед сном в один из святочных вечеров положите под подушку четыре карточных короля и произнесите следующее: "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне!"

Во сне явится суженый в образе короля.

Гадание на расческе

Перед сном нужно положить под подушку расческу и произнести следующее: "Суженый, ряженый! Причеши мне голову!" Во сне явится суженый и причешет ваши волосы.

Гадание с бумажками

Самое легкое и безопасное гадание. С его помощью можно выяснить имя будущего жениха. Нужно: разрезать лист бумаги на маленькие листочки и на каждом из них написать любые мужские имена. После сложить каждую пополам и убрать под подушку на всю ночь. Утром достаньте первую попавшуюся бумажку и на ней и будет написано имя вашего суженого.

Ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать в Рождество.