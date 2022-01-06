Рождественский Сочельник 6 января: приметы и что запрещено делать в этот день
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На этот день в народе существовало немало примет
На четверг, 6 января, выпадает канун Рождества, который в просторечии называется Сочельником (Святой Вечер, Богатая кутья, Коляда) или Сочевником. А все из-за обрядового блюда "сочива" — постное блюдо предрождественского стола, которое раньше состояло из хлебных зерен, размоченных водой. Сейчас сочиво известно как кутья, рецептом которой мы недавно делились с нашими читателями.
Традиции Рождественского Сочельника
В Рождественский сочельник 6 января к первой "вечерней звезде", которая является символом, возвестившим когда-то волхвам о рождении Спасителя, ничего не едят и не садятся за стол. С восходом первой звезды завершается Рождественский пост, который длился 40 дней, с 28 ноября. Когда стемнеет, принято всей семьей садиться за стол, на который по традиции ставят 12 постных блюд по количеству апостолов. Во время застолья нельзя спорить, ругаться и злословить.
Неотъемлемыми атрибутами праздника являлись колядование, молодежные игры, гадания.
Народные приметы 6 января
- Если на Сочельник небо обильно усыпано звездами, то в этом году следует ожидать богатого урожая.
- Не впустить в дом колядовщиков – плохая примета. Считается, что из дома уйдет удача.
- Если в Сочельник попариться в бане, то это даст человеку защиту от недугов на весь будущий год.
- Если человек родился в Рождественский сочельник, то он будет счастлив.
Что нельзя делать 6 января
- Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, выносить мусор из дома, поскольку это сулит несчастье.
- Нельзя 6 января садиться за рождественский стол, надев старую, а также черную одежду, иначе год пройдет в слезах и трудностях.
- Запрещено спорить, ругаться и злословить.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине после значительного потепления грядет похолодание с 7 января, Рождества Христова.
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