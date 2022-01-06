Рождество Христово 2022: как правильно встретить и отметить праздник

7 января весь православный мир будет отмечать праздник Рождества Христова

Рождество — один из главных христианских праздников, знаменующий рождение Иисуса Христа в Вифлееме. Много лет украинцы берегут и почитают традиции этого праздника, который ежегодно отмечается 7 января, в то время как по григорианскому календарю Рождество отмечают 25 декабря.

Традиции празднования Рождества Христова в Украине

Предшествует празднику традиционно длительный 40-дневный Рождественский пост, который начинается 28 ноября и заканчивается 7 января. Это время для физического и морального очищения каждого от страстей, пороков и других грехов.

В канун Рождества 6 января — Сочельник — за стол садились с появлением на небе первой звезды – в память о Вифлеемской звезде. Именно она привела волхвов к младенцу-Иисусу. На столе должно присутствовать 12 постных блюд, включая кутью — блюда из зерен пшеницы, ячменя или риса, с медом, орехами или сухофруктами. Издавна именно с нее начинают праздничный ужин, во время которого категорически запрещено ругаться, спорить, сквернословить.

Утром 7 января начинают колядовать. Колядники, в большой мере молодые люди, ходят от дома к дому, поздравляя с рождением Иисуса Христа, исполняют колядки, а хозяева в благодарность одаривают их деньгами или угощениями.

Главные поверья на Рождество Христово 7 января

В рождественские праздники (зимние святки) можно было наиболее точно предсказывать будущее, поэтому молодые девушки пользовались моментом и участвовали в гаданиях. Представительницы прекрасного пола хотели узнать, выйдут ли замуж или останутся "в девках", будут ли богаты или бедны.

Что можно делать в Рождество

Несмотря на то, что Рождество является семейным праздником, в этот день важно помогать нуждающимся людям, бездомным животным и всем тем, кто по разным причинам лишен праздничных радостей.

С Рождеством связано множество запретов. Что нельзя делать 7 января — смотрите в нашем предыдущем материале.