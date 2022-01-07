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Собаки отличают "родной" язык от иностранного: в Венгрии провели новое исследование

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Собак сканировали на МРТ-аппарате
Собак сканировали на МРТ-аппарате

Чем больше собака находится среди людей и слушает их разговоры, тем выше ее скорость распознавания речи.

Собаки — это не только верные помощники человека, которые могут помочь с передвижением в гололед, но и очень умные животные. Это доказал эксперимент венгерских ученых, которые узнали, что собаки могу различать не только команды, но и язык говорящего.

Об этом сообщает Nbcnews.

Ученые просканировали мозг 18 собак, чтобы узнать, насколько они реагируют на разные языки. При этом им читали "Маленького принца" Экзюпери, где не было обычных слов команд. Говорящие не были хозяевами собак.

В результате исследователи обнаружили, что собака опознает родной язык хозяина и реагирует на него активностью вторичной слуховой коры и предкружковой извилины по другому, чем на незнакомую речь. Эти участки мозга отвечают за расшифровку речи.

В эксперименте приняли участие собаки пород: золотистый ретривер, бордер-колли, австралийские овчарки, лабрадудль, кокер-спаниель и смешанные породы. Животным было от 3 до 11 лет. Лучшие результаты по распознаванию продемонстрировали собаки с длинной мордой и старшего возраста.

Такое исследование важно для служебных животных, которые в состоянии стресса могут относиться с подозрением к людям, говорящим на незнакомом языке.

Ранее "Телеграф" писал про то, как кошки и собаки реагируют на первый снег.

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#Исследование #Собака #Речь
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