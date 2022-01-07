Три знака Зодиака, у которых в 2022-м году начнется белая полоса

Эти знаки Зодиака смогут наладить свою личную жизнь.

Год Черного Водяного Тигра обещает принести в нашу жизнь положительные перемены. Так, нумерологический прогноз обещает нам множество дат в январе, в которые можно будет приумножить свое богатство. Астрологи также обещают, что у трех знаков Зодиака в 2022-м году исчезнут все проблемы и начнется белая полоса.

Об этом пишет "1001 гороскоп".

Овен

Для Овнов 2022 год обещает быть интересным и очень насыщенным. Вами овладеет сильнейшая тяга к приключениям и перемене мест. Изменений вам захочется во всех сферах жизни: от любовных отношений до профессиональной деятельности. Ваша предприимчивость обещает сделать этот год полным ярких событий.

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Благодаря своему легкому характеру и харизме Овен окажется в центре внимания у противоположного пола и сможет выстроить замечательные отношения.

Скорпион

Скорпиона в 2022 году ждет успех в финансовых делах. Ваша жажда к саморазвитию принесет вам массу полезных навыков, которые вы с успехом монетизируете. Обстоятельства будут складываться чрезвычайно удачно, и в год Черного Тигра Скорпион может очень солидно разбогатеть.

Рыбы

Рыбам звезды их гороскопа настоятельно рекомендуют почаще бывать в местах, где кипит жизнь и царит веселье. Именно там Рыбы могут подпитаться столь необходимыми им эмоциями и жизненной силой.

Общение поможет одиноким Рыбам встретить в этом году свою вторую половинку и построить замечательные отношения.

Ранее "Телеграф" называл знаки Зодиака с самым высоким интеллектом.