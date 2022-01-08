Какой праздник 8 января: запреты и народные приметы на Собор Пресвятой Богородицы
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Праздник является важным именно для женщин
В субботу, 8 января, христиане прославляют Богоматерь — Деву Марию, которая дала ему жизнь Иисусу Христу, в 33 года ставшим искупительной жертвой за грехи людей. За день до этого, 7 января, отмечается Рождество Христово, а еще раньше — Сочельник.
Собором день называют из-за того, что одновременно в этот день совершается общее (соборное) празднование других лиц, близких Деве Марии и Иисусу Христу: святого Иосифа Обручника (муж Богородицы), царя Давида (считается предком Спасителя по плоти) и святого Иакова (сын Обручника от первого брака, который вместе с отцом сопровождал Деву Марию и младенца Иисуса во время бегства в Египет).
Традиции на Собор Пресвятой Богородицы
Праздник появился еще до того, как православной церковью был установлен Собор Пресвятой Богородицы. В народе этот день называли "Бабьим праздником", и почитали 8 января бабок-повитух и рожениц. Женщины приходили к повитухам, принимавшим у них роды и дарили им подарки, угощали ужином — пирогами, блинами.
В этот день продолжаются зимние святки, а девушки начинают гадать. Святочные гадания продолжались аж до Крещения. Также 8 января принято было заказывать в церкви панихиды по умершим.
Народные приметы 8 января
- Если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.
- По примете 8 января пригорела каша – быть снегопадам.
- Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.
- Если 8 января взять в руки снег и он к ним прилипнет, то скоро наступит тепло.
Что нельзя делать 8 января
- Запрещено 8 января работать, особенно этот запрет касается беременных женщин.
- Нельзя на Собор Пресвятой Богородицы готовить и пить кисель, а также приобретать веревку, иначе скоро будет покойник.
Добавим, что после праздника Собора Пресвятой Богородицы православные верующие отмечают еще ряд важных церковных праздников. Когда выпадает День памяти Василия Великого и Крещение Господне — смотрите в предыдущем материале "Телеграфа".
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