Названа тройка самых счастливых знака Зодиака

Этим людям чужды комплексы и привычка жаловаться на жизнь.

Порой сами звезды ведут нас к лучшей судьбе. По крайней мере в этом убеждены астрологи. Так, они считают, что в год Черного Водяного Тигра у трех знаков Зодиака начнется белая полоса. Кроме того, они назвали тройку знаков Зодиака, которые в течение всей жизни являются самыми счастливыми.

Об этом пишет "Клубер".

Близнецы

Близнецы являются самым счастливым знаком Зодиака. Они одновременно невероятно жизнелюбивы и властны, но при этом легки и беззаботны. Этот знак считает себя абсолютно свободным. Им чужды комплексы и предрассудки. Близнецы не боятся пробовать что-то новое и выбирают для себе те занятия, которые им наиболее по душе.

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Лев

Лев занимает почетное второе место в этом рейтинге, ведь этот знак невероятно успешен. Они самодостаточны и имеют весьма широкие взгляды. Львы умеют вести за собой людей, за счет которых они и сами двигаются вперед. Лев умеет получать удовольствие от жизни и окружает себя самыми изысканными вещами.

Водолей

Люди, рожденные под знаком Водолея, беззаботно относятся к жизни, не переживают из-за проблем и поэтому чувствуют себя вполне счастливыми. Их не смущает ни отсутствие работы, ни любимого человека рядом, ведь они твердо уверены, что их жизнь в любой момент времени будет прекрасна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака являются самыми несчастными.