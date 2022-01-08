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Грациозные, неловкие и анти-интернетные котики: подборка смешных картинок и видео с питомцами

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Коты бывают разные Новость обновлена 08 января 2022, 11:36
Коты бывают разные

Домашные животные продолжают радовать хозяев своими забавными и необычными действиями.

После новогодней подборки смешных котов, январские приключения пушистиков способны удивить и вызвать легкую зависть.

Начать субботнюю подборку "Телеграфа", пожалуй, стоит с малыша, который так и не смог окончательно проснуться. Многие люди смогут узнать себя в этом домашнем питомце.

Сонный котик

А вот этот грациозный черный кот может дать фору мировым знаменитостям на парижских подиумах. Вы только посмотрите какая элегантность во плоти.

Грациозный кот

Но не все коты от природы одарены одинаково, но это не мешает их хозяевам любить пушистиков. Иногда их неуклюжесть может быть забавной.

Неуклюжий кот

У каждого питомца можно найти свою изюминку. Вот этот, например, невероятно аппетитно моет лапку.

Котик моет лапку

Некоторые привычки котов могут вызвать проблемы. Среди них — ночные "скачки", которые можно скорректировать, или любовь к кучности. Последнее — способ выжить в холода, но он может принести немало невров людям.

Коты на спутниковой тарелке

Даже маленькие котята могут удивлять — не только приключениями, но и вкусовыми предпочтениями. После обеда этот малыш выглядит очень опасно.

Котенок есть фрукт

На самом деле, коты — очень полезные. Они не только ловят мышей, но и могут осветить дорогу своим хозяевам.

У котов светятся глаза

И как традиционный бонус — большой котик. Леопард заскучал и решил найти сородичей.

Ранее "Телеграф" писал как в Запорожской области уличным котикам помогают пережить зиму.

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#Коты #Юмор #Картинки #Мемы #Котики
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