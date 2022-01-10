Самые недоступные женщины по знаку Зодиака

Женщины этих знаков Зодиака холодны и неприступны.

Сердце некоторых женщин завоевать бывает очень трудно. Все дело — в знаке Зодиака, под которым они родились. Именно он определяет их неприступный характер и предполагает, что их сердце будет открыто только самому надежному и верному мужчине.

Победитель российской "Битвы экстрасенсов" Мехди Эбрагими Вафа назвал тройку женщин, которых из-за их знаков Зодиака, будет завоевать сложнее всего, передает "СтарХит".

Скорпион

Женщина-Скорпион — самый недоступный знак во всем гороскопе. Ее планка очень высока, и никаких послаблений в данном случае ждать не стоит. Эта женщина очень смелая и самостоятельная. Даже завоевав, удержать ее будет очень непросто. Однако те, кому все же это удастся, будут вознаграждены ее преданностью и уважением.

Водолей

Водолей ищет свою вторую половинку очень долго. Эта женщина может поставить крест на отношениях из-за малейшей вашей провинности. В отношениях она очень много анализирует. Для нее важно все: и финансовые аспекты и ваш статус. Завоевать ее может только мужчина, который силен по всем пунктам.

Близнецы

Женщины-Близнецы очень четко знают, чего хотят. Ей важен комфорт рядом с мужчиной. Она требовательна и выбирает не столько сердцем, сколько умом. Эти женщины довольно холодны и завоевать их сердце — задача не из легких.

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